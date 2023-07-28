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Тюменские и челябинские хоккеисты устроили драку (ВИДЕО)

28 июля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Челябинские хоккеисты первыми начали драку
Похоже причиной тому послужила победа тюменских спортсменов.
Сюжет
Драка

На просторах интернета появилось видео с кадрами драки тюменских и челябинских хоккеистов. На кадрах видно, что спортсмен челябинской команды «Челмет» Егор Горбунов напал на тюменского хоккеиста Кирилла Кадышева. Горбунов несколько раз ударил тюменца, после чего спортсменов разнял судья.

Возможно, причиной тому стало поражение челябинских соперников и победа «Рубина». Матч между двумя командами состоялся 28 июля в полдень. Второй контрольный поединок закончился со счетом 3:1 в пользу наших земляков.

Видео: tmn_incident
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Напомним, что «Рубин» ранее также одержал победу в первом поединке со счетом 3:2. В конце второго периода отметились результативными бросками Данила Мокрушев и Никита Попугаев. Третий бросок получился и вовсе эффектным: Давыдов перевёл «снаряд» на клюшку тринадцатого номера.

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#Анастасия Ильина#Спорт#Хоккей#Драка#Рубин#Видео
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