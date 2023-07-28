Тюменские и челябинские хоккеисты устроили драку (ВИДЕО)

На просторах интернета появилось видео с кадрами драки тюменских и челябинских хоккеистов. На кадрах видно, что спортсмен челябинской команды «Челмет» Егор Горбунов напал на тюменского хоккеиста Кирилла Кадышева. Горбунов несколько раз ударил тюменца, после чего спортсменов разнял судья.