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Тюменские дети ходят в школу по опасным дорогам из-за отсутствия тротуаров

28 июля 2023, 14:46
Фото: 1MI
В микрорайоне Березняковский школьники ходят по проезжей части с оживленным движением.
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Дети

Местная жительница от имени всех родителей, проживающих в Березняках, попросила главу города Руслана Кухарука обратить внимание на отсутствующие тротуары по улице Планетарной. Женщина написала ему комментарий под постом на личной странице в соцсети Вконтакте.

В горадминистрации пояснили, что потребность в разработке документации на строительство тротуаров в Березняковском по этой улице была заявлена, но её не согласовали для включения в проект бюджета областной столицы на 2023 год. Таким образом, к строительным работам приступят после того, как будет определен источник финансирования.

Ранее «Наш город» писал, что жительница Омутисного района жаловалась Александру Моору, что по улице Зятькова родители вынуждены водить малышей в детский сад по дороге из-за отсутствия тротуаров. Недавно глава региона сообщил, что работы по его возведению закончатся в сентябре.

В тюменском микрорайоне Березняковский новую школу откроют в 2025 году
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#Елена Чебоксарова#Дети#Тротуары#Безопасность на дорогах#Березняки#Тюменцы
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