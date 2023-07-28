Тюменские дети ходят в школу по опасным дорогам из-за отсутствия тротуаров

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Местная жительница от имени всех родителей, проживающих в Березняках, попросила главу города Руслана Кухарука обратить внимание на отсутствующие тротуары по улице Планетарной. Женщина написала ему комментарий под постом на личной странице в соцсети Вконтакте.
В горадминистрации пояснили, что потребность в разработке документации на строительство тротуаров в Березняковском по этой улице была заявлена, но её не согласовали для включения в проект бюджета областной столицы на 2023 год. Таким образом, к строительным работам приступят после того, как будет определен источник финансирования.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Омутисного района жаловалась Александру Моору, что по улице Зятькова родители вынуждены водить малышей в детский сад по дороге из-за отсутствия тротуаров. Недавно глава региона сообщил, что работы по его возведению закончатся в сентябре.