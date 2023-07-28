Тюменские дети ходят в школу по опасным дорогам из-за отсутствия тротуаров

В горадминистрации пояснили, что потребность в разработке документации на строительство тротуаров в Березняковском по этой улице была заявлена, но её не согласовали для включения в проект бюджета областной столицы на 2023 год. Таким образом, к строительным работам приступят после того, как будет определен источник финансирования.