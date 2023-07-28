Цены на квартиры падают: в Тюмени увеличиваются скидки при продаже жилья

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По данным сервиса «Домклик», в областной столице скидки при продаже недвижимости достигают 2,5% (один из самых высоких показателей в РФ). Этот показатель выше, чем в Москве (1,6%) или Санкт-Петербурге (1,1%).
В Свердловской области величина торга (в мае) составляла 0,8%.
Стоит отметить, что в мае цены на тюменские квартиры в сегменте «эконом» составляли около 110 — 117 тысяч рублей за квадратный метр. Бизнес-класс — 187 000. При этом именно в сегменте «элитной» недвижимости наблюдалось снижение цен.
Эксперты связывают данную тенденцию с нежеланием вкладывать свободные активы в дорогое жильё. Более того, в городе за последнее время увеличилось предложение квартир «бизнес-класса». Их стоимость может достигать 81 млн рублей. В ипотеку подобное жильё тоже не купить.
В конце июня «Наш город» сообщал, что руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании Ильдар Хусаинов ждёт снижения цен на рынке недвижимости. Он полагает, что этому способствует несколько факторов. При этом в мае стоимость новостроек в РФ снизилась на 1,16%. Похожая ситуация была отмечена и в Тюмени, но она касалась в основном квартир «бизнес-класса». Хусаинов подчеркнул, что подобное было только 1 раз за последние 5 лет. На данный момент рынок недвижимости прекращают разогревать «околонулевые ставки по ипотеке», не растёт реальная покупательская способность жилья. Большая динамика спроса пока отмечается только в сегменте загородной недвижимости, но здесь очень много различных вариантов, есть и возможности ля торга (всё зависит от состояния дома, инфраструктуры и отдаленности от города)», — заметил руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании. Условно на одни и те же деньги можно в загородной недвижимости купить в 2 раза большую площадь, это тоже такое событие, мимо которого просто нельзя пройти.
Более того, в Тюмени за последние два месяца наблюдается резкий рост предложения жилой недвижимости. В городе продаётся почти 48 000 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Дорогое жилье класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за последнее время фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.