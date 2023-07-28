Цены на квартиры падают: в Тюмени увеличиваются скидки при продаже жилья

В конце июня «Наш город» сообщал, что руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании Ильдар Хусаинов ждёт снижения цен на рынке недвижимости. Он полагает, что этому способствует несколько факторов. При этом в мае стоимость новостроек в РФ снизилась на 1,16%. Похожая ситуация была отмечена и в Тюмени, но она касалась в основном квартир «бизнес-класса». Хусаинов подчеркнул, что подобное было только 1 раз за последние 5 лет. На данный момент рынок недвижимости прекращают разогревать «околонулевые ставки по ипотеке», не растёт реальная покупательская способность жилья. Большая динамика спроса пока отмечается только в сегменте загородной недвижимости, но здесь очень много различных вариантов, есть и возможности ля торга (всё зависит от состояния дома, инфраструктуры и отдаленности от города)», — заметил руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании. Условно на одни и те же деньги можно в загородной недвижимости купить в 2 раза большую площадь, это тоже такое событие, мимо которого просто нельзя пройти.