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Стал известен виновник ДТП с Toyota Camry Тюменской облдумы

28 июля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Водитель дорогой машины не виноват в ДТП.

В региональном парламенте прояснили ситуацию с аварией Toyota Camry (транспортное средство принадлежит региональному парламенту). Виновником дорожного происшествия стал водитель второй машины.

«ДТП произошло 5 марта 2022 года, пострадавших нет. Участниками стали водитель думы, управляющий служебным автомобилем, используемым для развозки сотрудников аппарата, и гражданин на личном авто. Судом сделан вывод о том, что причиной аварии стало несоблюдение ПДД гражданином на личном автомобиле», — сообщили представители в Тюменской облдумы изданию Ура.ру.

«Наш город» сообщал, что в конце июля 2023 года на сайте Госзакупки появился тендер на ремонт дорогой машины. Её ремонт обойдётся бюджету региона в 226 тысяч рублей.

Дорогой автомобиль Тюменской облдумы попал в аварию
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Дела судебные
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