Стал известен виновник ДТП с Toyota Camry Тюменской облдумы

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В региональном парламенте прояснили ситуацию с аварией Toyota Camry (транспортное средство принадлежит региональному парламенту). Виновником дорожного происшествия стал водитель второй машины.
«ДТП произошло 5 марта 2022 года, пострадавших нет. Участниками стали водитель думы, управляющий служебным автомобилем, используемым для развозки сотрудников аппарата, и гражданин на личном авто. Судом сделан вывод о том, что причиной аварии стало несоблюдение ПДД гражданином на личном автомобиле», — сообщили представители в Тюменской облдумы изданию Ура.ру.
«Наш город» сообщал, что в конце июля 2023 года на сайте Госзакупки появился тендер на ремонт дорогой машины. Её ремонт обойдётся бюджету региона в 226 тысяч рублей.