Программой «Взлет — от стартапа до IPO» воспользовались свыше 140 предприятий МСП

Глава Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что такая мера поддержки высокотехнологичных компаний, как кредитование на льготных условиях, является востребованной, и география программы «Взлет — от стартапа до IPO» расширяется, что является важным. Так, если после ее запуска свыше 80 процентов заявок поступало от компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас кредиты на льготных условиях получают предприниматели из 34 регионов Российской Федерации.