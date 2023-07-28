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Программой «Взлет — от стартапа до IPO» воспользовались свыше 140 предприятий МСП

28 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
Программой «Взлет — от стартапа до IPO» по льготному кредитованию высокотехнологичных предприятий из сегмента МСП воспользовалось свыше 140 компаний. Общая сумма совершенных кредитных сделок составила 22,8 миллиарда рублей.

Как информирует РИА Новости, программу «Взлет — от стартапа до IPO» курирует первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Ее запустили в апреле прошлого года. В ходе реализации программы Корпорация МСП через свою дочернюю компанию МСП Банк предоставляет высокотехнологичным предприятиям льготные займы по ставке 3 процента годовых. Подать заявки на кредитование могут предприятия, которые осуществляют деятельность в 16 приоритетных направлениях: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.

Чаще всего заявки на получение кредитов в рамках программы «Взлет — от стартапа до IPO» подают предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Удмуртии, Республики Башкортостан, которые специализируются на разработке программного обеспечения, научных исследованиях, выпуске оборудования и машин.

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в ходе посещения ИТМО отметил, что развитие высокотехнологичных производств — не только решение задач по внедрению инновационных технологий и изготовление импортозамещающих товаров. Предприятия данного сегмента формируют высококвалифицированный резерв специалистов, а это эксперты из отрасли ИТ, ученые, инженеры, специалисты сферы биотехнологий, фармацевтики. Сейчас потенциал высокотехнологичных предприятий сегмента МСП является наиболее высоким, и государство должно создать условия для его развития.

Глава Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что такая мера поддержки высокотехнологичных компаний, как кредитование на льготных условиях, является востребованной, и география программы «Взлет — от стартапа до IPO» расширяется, что является важным. Так, если после ее запуска свыше 80 процентов заявок поступало от компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас кредиты на льготных условиях получают предприниматели из 34 регионов Российской Федерации.

В рамках государственной программы развития высокотехнологичных предприятий оказывается комплексная финансовая и нефинансовая поддержка с момента выращивания перспективной идеи до выхода на рынок. На цифровой платформе МСП.РФ, которая была запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, можно подать заявку на получение льготного кредита.

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