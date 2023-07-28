НРФ «Регионы» начнет работу 14 сентября в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Директор уральского представительства АКАР Василий Рубан отметил существенное расширение географии форума, что позволяет рисовать более реалистичную картину отечественного рынка рекламы за пределами Москвы. Также он заявил, что подобные конференции помогают «подсветить лучшие практики в регионах», пишет tagilcity.ru.
В деловой части форума будет примерно 30 блоков. Тематикой их будут наиболее актуальные для современной рекламы вопросы. Это SMM и креатив, digital и классические медиа, использование новых технологий и искусственного интеллекта в маркетинге и другие.
Формат этих мероприятий будет различным: от индивидуальных выступлений экспертов до деловых сессий. Участники форума смогут не только получить ценную информацию и мотивацию для развития, но и обзавестись полезными связями.
Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков заявил, что национальный рекламный форум «Регионы» аккумулирует опыт ключевых игроков российского рекламного рынка. В дальнейшем этот рынок будет развиваться именно с применением накопленного опыта.
Завершит деловую программу форума церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Напомним, это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для региональных брендов.
Организаторы отметили, что участники конкурса получают скидку на участие в национальном рекламном форуме «Регионы». Сообщается, что онлайн-заявку на участие в фестивале можно подать до 10 августа на сайте фестиваля.