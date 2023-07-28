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Ночью в День города тюменцам обещают дожди, грозу и туман

28 июля 2023, 09:36
Фото: 1MI
Град возможен в дневные часы 29 июля в Тюменской области.

Завтра в регионе ожидается жаркая погода. В ясное время суток столбики термометров покажут + 22 … + 27 градусов.

Однако при этом синоптики обещают сильный северный и северо-западный ветер, порывы которого могут достичь 16 — 18 м/с, также могут начаться дожди, местами грозы и даже град, предупреждают в инфоцентре областного правительства.

Погода испортится ночью. Кроме того, может образоваться туман.

В областной столице, по данным сервисов «Яндекс. Погода» и «Гисметео», осадков в тёмное время суток пока не прогнозируют.

Ранее «Наш город» писал, что первая половина августа будет сухой и жаркой, а во второй декаде пойдут дожди.

В День города все парковки в Тюмени будут бесплатными, однако некоторые закроют
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#Непогода#Штормовое предупреждение#Дожди#День города#Тюменская область#Елена Чебоксарова
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