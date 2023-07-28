Ночью в День города тюменцам обещают дожди, грозу и туман

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Завтра в регионе ожидается жаркая погода. В ясное время суток столбики термометров покажут + 22 … + 27 градусов.
Однако при этом синоптики обещают сильный северный и северо-западный ветер, порывы которого могут достичь 16 — 18 м/с, также могут начаться дожди, местами грозы и даже град, предупреждают в инфоцентре областного правительства.
Погода испортится ночью. Кроме того, может образоваться туман.
В областной столице, по данным сервисов «Яндекс. Погода» и «Гисметео», осадков в тёмное время суток пока не прогнозируют.
Ранее «Наш город» писал, что первая половина августа будет сухой и жаркой, а во второй декаде пойдут дожди.