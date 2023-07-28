Накануне Дня города в Тюмени будет жарко: прогнозируют + 28 градусов

С утра виртуальные синоптики прогнозируют в областной столице + 23 градуса. Днем воздух прогреется до + 27 градусов, по информации сервиса «Яндекс. Погода». А по данным «Гисметео», с 14.00 в город придёт 28-градусная жара, которая продержится до 17.00