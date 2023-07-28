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Накануне Дня города в Тюмени будет жарко: прогнозируют + 28 градусов

28 июля 2023, 01:23
Фото: 1MI
Сегодня в Тюмени обещают тёплую погоду без осадков.

С утра виртуальные синоптики прогнозируют в областной столице + 23 градуса. Днем воздух прогреется до + 27 градусов, по информации сервиса «Яндекс. Погода». А по данным «Гисметео», с 14.00 в город придёт 28-градусная жара, которая продержится до 17.00

Слабый юго-западный ветер, дующий со скоростью 3 — 4 м/с, к вечеру сменит направление на северо-западное. Днем его порывы могут достичь 11 м/с. Ночью похолодает до + 18 градусов.

Осадков виртуальные синоптики не прогнозируют, день пройдёт при переменной облачности.

Ранее «Наш город» писал, что 28 июля в регион придёт жара. Однако ветер усилится, особенно в Тюменском районе. Его порывы могут достичь 15 м/с.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Лето#Жара#Общество#Тюменцы
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