На тюменской трассе в жутком ДТП с бензовозом погиб пожилой тракторист

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Published Сегодня, 06:55
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Утром 28 июля на 297-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. По сообщениям пресс-службы ГИБДД Тюменской области, водитель пустого бензовоза въехал в трактор «Беларус». Водитель трактора двигался в попутном направлении.
От удара трактор отбросило в кювет. Как сообщил начальник отдела ГИБДД «Тюменский» Евгений Хмелев, 57-летний тракторист скончался на месте. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Состояние водителя бензовоза не уточняется. Сообщается, что движение на трассе не затруднено.