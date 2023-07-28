На тюменской трассе в жутком ДТП с бензовозом погиб пожилой тракторист

От удара трактор отбросило в кювет. Как сообщил начальник отдела ГИБДД «Тюменский» Евгений Хмелев, 57-летний тракторист скончался на месте. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Состояние водителя бензовоза не уточняется. Сообщается, что движение на трассе не затруднено.