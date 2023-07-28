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На тюменской трассе в жутком ДТП с бензовозом погиб пожилой тракторист

28 июля 2023, 06:55
Фото: ГИБДД Тюменской области
От удара трактор отбросило в кювет.
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ДТП

Утром 28 июля на 297-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. По сообщениям пресс-службы ГИБДД Тюменской области, водитель пустого бензовоза въехал в трактор «Беларус». Водитель трактора двигался в попутном направлении.

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От удара трактор отбросило в кювет. Как сообщил начальник отдела ГИБДД «Тюменский» Евгений Хмелев, 57-летний тракторист скончался на месте. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Состояние водителя бензовоза не уточняется. Сообщается, что движение на трассе не затруднено.

Фото: ГИБДД Тюменской области
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#Анастасия Ильина#ДТП#Жертвы ДТП#Трасса#Авария
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