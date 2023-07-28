Модульбанк поддерживает способ оплаты через платежный стикер

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Платежный стикер является альтернативой пластиковой карты. Он наклеивается на чехол телефона, браслет, кошелек или любой подручный предмет. Оплата происходит в тот момент, когда покупатель прикладывает стикер к терминалу, пишет properm.ru.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов обратил внимание, что на стикере не указываются реквизиты. Оплата осуществляется бесконтактно. Также представитель банка подчеркнул безопасность такого инструмента — данные владельца надежно защищены, и злоумышленники не смогут получить их для онлайн-оплаты.
Результаты опроса Smart Ranking показали, что каждый десятый россиянин хочет использовать для оплаты покупок платежный стикер. При этом 64 процента желают вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона, а 88 процентов приобретают его, так как проявляют интерес к новым банковским возможностям и технологическим инновациям.
Аналитики прогнозируют рост рынка платежных стикеров до конца 2023 года. Специалисты подсчитали, что к концу года будет выпущено 4 миллиона стикеров, а выручка банков от их реализации составит более 1,5 млрд рублей.
В опросе принимали участие 1200 человек. Это россияне из разных субъектов страны в возрасте 18 — 55 лет. Также исследователи брали интервью у представителей банков. Опрос проводился весной 2023 года.
«Ведомости» сообщают, что по итогам первого квартала банки выпустили примерно 1 миллион платежных стикеров. Выручка от их реализации — 400 миллионов рублей. К системе бесконтактной оплаты при помощи данного инструмента присоединились также Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие банки.