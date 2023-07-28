Модульбанк поддерживает способ оплаты через платежный стикер

Результаты опроса Smart Ranking показали, что каждый десятый россиянин хочет использовать для оплаты покупок платежный стикер. При этом 64 процента желают вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона, а 88 процентов приобретают его, так как проявляют интерес к новым банковским возможностям и технологическим инновациям.