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Модульбанк поддерживает способ оплаты через платежный стикер

28 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI
В Модульбанке предоставили возможность оформить платежный стикер МИР, который можно приклеить на мобильный телефон или любой другой носитель и оплачивать покупки бесконтактным способом.

Платежный стикер является альтернативой пластиковой карты. Он наклеивается на чехол телефона, браслет, кошелек или любой подручный предмет. Оплата происходит в тот момент, когда покупатель прикладывает стикер к терминалу, пишет properm.ru.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов обратил внимание, что на стикере не указываются реквизиты. Оплата осуществляется бесконтактно. Также представитель банка подчеркнул безопасность такого инструмента — данные владельца надежно защищены, и злоумышленники не смогут получить их для онлайн-оплаты.

Результаты опроса Smart Ranking показали, что каждый десятый россиянин хочет использовать для оплаты покупок платежный стикер. При этом 64 процента желают вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона, а 88 процентов приобретают его, так как проявляют интерес к новым банковским возможностям и технологическим инновациям.

Аналитики прогнозируют рост рынка платежных стикеров до конца 2023 года. Специалисты подсчитали, что к концу года будет выпущено 4 миллиона стикеров, а выручка банков от их реализации составит более 1,5 млрд рублей.

В опросе принимали участие 1200 человек. Это россияне из разных субъектов страны в возрасте 18 — 55 лет. Также исследователи брали интервью у представителей банков. Опрос проводился весной 2023 года.

«Ведомости» сообщают, что по итогам первого квартала банки выпустили примерно 1 миллион платежных стикеров. Выручка от их реализации — 400 миллионов рублей. К системе бесконтактной оплаты при помощи данного инструмента присоединились также Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие банки.

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