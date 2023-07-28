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«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса

28 июля 2023, 07:10
Фото: 1MI

Тюменец вышел на одиночный пикет против строительства кампуса

Депутаты областной думы рассматривают проект скандальной концессии.
Сюжет
Тюмень

Житель Тюмени вышел сегодня на одиночный пикет против строительства межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Акцию протеста тюменец устроил у здания Тюменской областной Думы.

Горожанин отмечает, что строительство кампуса грозит уменьшением зеленой зоны в черте города. Кроме того, парк Гагарина и озеро Круглое, где запланированы работы, должны быть местами для отдыха горожан.

«Почему не спросили мнения жителей?» — возмутился тюменец.

Против строительства студенческого кампуса выступают также жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.

Между тем, сегодня на рассмотрение депутатов областной думы будет направлен проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Об этом накануне сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На территории межвузовского кампуса в Тюмени будет причал для яхт
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Ранее «Наш Город» писал, что студенческий кампус в Тюмени планируют построить к 2030 году. Работы по возведению нового объекта на площади более 180 гектаров обойдутся в 32 миллиарда рублей из которых 50% — средства федерального бюджета, 40% — деньги инвестора и 10% — денежные средства из бюджета Тюменской области.

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#Общество#Новости тюмени#Пикет#Кампус#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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