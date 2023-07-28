«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса

Ранее «Наш Город» писал, что студенческий кампус в Тюмени планируют построить к 2030 году. Работы по возведению нового объекта на площади более 180 гектаров обойдутся в 32 миллиарда рублей из которых 50% — средства федерального бюджета, 40% — деньги инвестора и 10% — денежные средства из бюджета Тюменской области.