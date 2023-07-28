«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Житель Тюмени вышел сегодня на одиночный пикет против строительства межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Акцию протеста тюменец устроил у здания Тюменской областной Думы.
Горожанин отмечает, что строительство кампуса грозит уменьшением зеленой зоны в черте города. Кроме того, парк Гагарина и озеро Круглое, где запланированы работы, должны быть местами для отдыха горожан.
«Почему не спросили мнения жителей?» — возмутился тюменец.
Против строительства студенческого кампуса выступают также жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.
Между тем, сегодня на рассмотрение депутатов областной думы будет направлен проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Об этом накануне сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что студенческий кампус в Тюмени планируют построить к 2030 году. Работы по возведению нового объекта на площади более 180 гектаров обойдутся в 32 миллиарда рублей из которых 50% — средства федерального бюджета, 40% — деньги инвестора и 10% — денежные средства из бюджета Тюменской области.