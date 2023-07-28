Крупная пробка на Московском тракте и множество ДТП сковали движение в Тюмени

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Крупные пробки наблюдаются на Московском тракте (почти 4,5 км), Щербакова, Мельникайте и Федюнинского. На пересечении Червишевского тракта и улицы Молодёжной отключился светофор, возник затор на 1,5 км в сторону выезда из города. При этом в центре города серьёзных заторов не фиксируется.
По данным 2ГИС, в час пик 28 июля произошло сразу 10 аварий. Обычно к этому времени фиксируется до 8 ДТП.
Вчера крупная пробка собралась на Объездной дороге в Тюмени (около ТЭЦ-2) почти на 4 километра. Трассу перекрыли отечественная «Лада» и «Митсубиси», машины попали в ДТП. Скорость движения на этой части Объездной дороги в Тюмени снизилась до 5-8 км/ч.