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Крупная пробка на Московском тракте и множество ДТП сковали движение в Тюмени

28 июля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Заторы в городе к 18:10 достигли 6 баллов.

Крупные пробки наблюдаются на Московском тракте (почти 4,5 км), Щербакова, Мельникайте и Федюнинского. На пересечении Червишевского тракта и улицы Молодёжной отключился светофор, возник затор на 1,5 км в сторону выезда из города. При этом в центре города серьёзных заторов не фиксируется.

По данным 2ГИС, в час пик 28 июля произошло сразу 10 аварий. Обычно к этому времени фиксируется до 8 ДТП.

Вчера крупная пробка собралась на Объездной дороге в Тюмени (около ТЭЦ-2) почти на 4 километра. Трассу перекрыли отечественная «Лада» и «Митсубиси», машины попали в ДТП. Скорость движения на этой части Объездной дороги в Тюмени снизилась до 5-8 км/ч.

Огромная пробка парализовала движение на Объездной дороге Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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