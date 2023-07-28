Крупная пробка на Московском тракте и множество ДТП сковали движение в Тюмени

Крупные пробки наблюдаются на Московском тракте (почти 4,5 км), Щербакова, Мельникайте и Федюнинского. На пересечении Червишевского тракта и улицы Молодёжной отключился светофор, возник затор на 1,5 км в сторону выезда из города. При этом в центре города серьёзных заторов не фиксируется.