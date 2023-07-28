Итоги дня Тюмени: нашли ребенка, повестки на военные сборы, заперт электросамокатов

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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Updated Сегодня, 18:46
Ограничение будет действовать до 01:00 30 июля. В День города в Тюмени ограничат использование электросамокатов. Их нельзя будет использовать в центре.
«Будут введены временные зоны запрета эксплуатации электросамокатов, используемых в автоматизированных системах проката», — сообщили чиновники администрации Тюмени.
В большей степени запрет коснется левого и правого берега набережной Туры. Большая зона без самокатов будет выделена в пределах улиц Челюскинцев, Ленина и Ямской.
К вечеру 28 июля поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком завершены, они доставлены в отделение полиции.
«Противоправных действий против ребенка совершено не было. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Два дня назад, 26 июля, в Тюмени пропал 42-летний Рустэм Горбатов с малышом. Мужчина ночью ушел из дома в неизвестном направлении и перестал после этого выходить на связь.
Мужчина зашел в военкомат обновить данные и получил повестку на военные сборы.
Оказалось, что ему позвонили сотрудники военкомат Ленинского округа и пригласили приехать. О том, что будет вручена повестка на сборы никто не сообщал.
«Я пришел. Там действительно сидела девушка с моей карточкой и спрашивала: „А у вас есть жена? Не развелись еще?“ Потом она мою карточку передала другой женщине, которая тоже что-то писала. Я попросил объяснить, что происходит. Она молчала и писала. Потом подала повестку на военные сборы, где было написано: явиться 27 июля на контрольную явку», — сообщил тюменец.
Военные учения продлятся месяц — с начала августа по 14 сентября. Почему сборы пройдут на территории Омской области информации нет.
Житель Тюмени вышел сегодня на одиночный пикет против строительства межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Акцию протеста тюменец устроил у здания Тюменской областной Думы.
Горожанин отмечает, что строительство кампуса грозит уменьшением зеленой зоны в черте города. Кроме того, парк Гагарина и озеро Круглое, где запланированы работы, должны быть местами для отдыха горожан.