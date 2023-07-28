Гособоронзаказ может обернуться уголовным преследованием по экономическим статьям

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Как передает newizv.ru, на совете поговорили о том, как с помощью закона можно защитить важные для страны предприятия от произвола правоохранительных органов.
Так, одной из жертв прессинга со стороны силовых структур стало АО «ПТС» из Московской области, которое производит спасательное и защитное снаряжение, компрессоры высокого давления, испытательное оборудование и прочее. Два года назад в отношении руководства завода завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество). Дело касалось исполнения предприятием своих обязательств по контрактам с Росгвардией. Вменяемая им сумма хищения составила 108 миллионов рублей, которые были получены, по версии следствия, путем завышения цен.
По закону максимальный размер прибыли при таком сотрудничестве должен составлять не более 20%. Однако АО «ПТС» провело несколько экспертиз, которые опровергли прибыль выше 20%. Кроме того, судебная экспертиза, назначенная следствием в Экспертно-криминалистическом центре МВД России по городу Москве, тоже подтвердила: рентабельность по контрактам составляла 15-17%.
Тем не менее уголовное дело не было прекращено. По словам адвоката Юрия Шириняна, обвинение не учло выводы экспертизы.
Стоит отметить, что Росгвардия не прислала ни одной претензии по качеству поставляемой продукции. Кроме того, она организовала новый тендер на то же самое водолазное оборудование, хорошо понимая, что в нашей стране его может поставить только АО «ПТС».
Случай АО «ПТС» не единственный. Многие стратегически значимые предприятия сегодня сталкиваются с подобным давлением.