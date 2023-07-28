Гособоронзаказ может обернуться уголовным преследованием по экономическим статьям

Так, одной из жертв прессинга со стороны силовых структур стало АО «ПТС» из Московской области, которое производит спасательное и защитное снаряжение, компрессоры высокого давления, испытательное оборудование и прочее. Два года назад в отношении руководства завода завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество). Дело касалось исполнения предприятием своих обязательств по контрактам с Росгвардией. Вменяемая им сумма хищения составила 108 миллионов рублей, которые были получены, по версии следствия, путем завышения цен.