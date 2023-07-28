Два прокурора получили руководящие должности в Тюмени

Кондрашкин Евгений Вениаминович родился в 1977 году, в 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с сентября 2001 года. Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих, возглавлял прокуратуру Вагайского района и Ишимскую межрайонную прокуратуру, с 2019 года — прокуратуру Калининского административного округа города Тюмени.