Два прокурора получили руководящие должности в Тюмени

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Владислав Московских представил новых начальников в двух административных округах города. Они назначены приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 24.07.2023. Новыми главами стали: Анатолий Митин (прокурор Калининского округа), Евгений Кондрашкин (Центрального округа).
По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Митин Анатолий Витальевич родился в 1992 году, в 2015 году окончил Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург) по специальности юриспруденция. С августа 2015 года он работает в Тюменской области. Состоял в различных должностях, с 2021 года работал заместителем прокурора Центрального административного округа города Тюмени.
Кондрашкин Евгений Вениаминович родился в 1977 году, в 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с сентября 2001 года. Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих, возглавлял прокуратуру Вагайского района и Ишимскую межрайонную прокуратуру, с 2019 года — прокуратуру Калининского административного округа города Тюмени.
За результаты своей работы Генеральным прокурором ему был досрочно присвоен чин «советник юстиции», Евгений Кондрашкин награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
Ранее «Наш город» сообщал, что Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку по факту поступившей информации из областной больницы N 4. За период февраль — май текущего года от бездомных собак в Ишиме Тюменской области пострадали 6 несовершеннолетних жителей в возрасте от 10 до 15 лет. Подано 6 исков, обязывающих местные власти выплатить маленьким ишимцам компенсацию морального вреда. Суд взыскал с администрации Ишима 70 тысяч рублей.