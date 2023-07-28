nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Изображение материала

Два прокурора получили руководящие должности в Тюмени

28 июля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Сменились прокуроры Калининского и Центрального административных округов Тюмени.

Владислав Московских представил новых начальников в двух административных округах города. Они назначены приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 24.07.2023. Новыми главами стали: Анатолий Митин (прокурор Калининского округа), Евгений Кондрашкин (Центрального округа).

По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Митин Анатолий Витальевич родился в 1992 году, в 2015 году окончил Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург) по специальности юриспруденция. С августа 2015 года он работает в Тюменской области. Состоял в различных должностях, с 2021 года работал заместителем прокурора Центрального административного округа города Тюмени.

Кондрашкин Евгений Вениаминович родился в 1977 году, в 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с сентября 2001 года. Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих, возглавлял прокуратуру Вагайского района и Ишимскую межрайонную прокуратуру, с 2019 года — прокуратуру Калининского административного округа города Тюмени.

За результаты своей работы Генеральным прокурором ему был досрочно присвоен чин «советник юстиции», Евгений Кондрашкин награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Ранее «Наш город» сообщал, что Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку по факту поступившей информации из областной больницы N 4. За период февраль — май текущего года от бездомных собак в Ишиме Тюменской области пострадали 6 несовершеннолетних жителей в возрасте от 10 до 15 лет. Подано 6 исков, обязывающих местные власти выплатить маленьким ишимцам компенсацию морального вреда. Суд взыскал с администрации Ишима 70 тысяч рублей.

Прокуратура взяла под контроль оказание помощи тюменским погорельцам
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Александр Мязин
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Сегодня, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Сегодня, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Сегодня, 07:12
«Мнение жителей не спросили»: тюменец вышел на пикет против строительства кампуса
Сегодня, 07:10
Тюменца пригласили в военкомат обновить данные и вручили повестку на сборы
Сегодня, 06:16