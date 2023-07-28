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Детская смертность в Тюменской области за год увеличилась на 22%

28 июля 2023, 03:37
Среди подростков самой частой причиной гибели стали внешние факторы.
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Тюмень

В Тюменской области растет уровень детской смертности. По итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22% по сравнению с 2021 годом.

По информации регионального департамента здравоохранения, за год умерли 182 ребенка, большая часть из них — дети в возрасте до 1 года (71 случай). Зарегистрировано 28 случаев смерти малышей в возрасте до 4 лет, 26 случаев гибели среди детей от 5 до 9 лет, 28 случаев среди школьников от 10 до 14 лет и 29 случаев гибели среди подростков от 15 до 17 лет.

При этом самыми частыми причинами смерти среди детей до 9 лет стали заболевания органов дыхания, врожденные аномалии, среди подростков до 17 лет — такие внешние факторы как аварии, ЧП на воде, отравления, падения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на свет появились более 8,7 тысяч детей, из которых 4,6 тысячи — мальчики. А самыми популярными именами стали Александр, Роман, Михаил, Анна, Ева и Варвара.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Здравоохранение#Смертность#Младенческая смертность#Детская смертность#Тюмень#Тюменская область
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