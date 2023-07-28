Детская смертность в Тюменской области за год увеличилась на 22%

По информации регионального департамента здравоохранения, за год умерли 182 ребенка, большая часть из них — дети в возрасте до 1 года (71 случай). Зарегистрировано 28 случаев смерти малышей в возрасте до 4 лет, 26 случаев гибели среди детей от 5 до 9 лет, 28 случаев среди школьников от 10 до 14 лет и 29 случаев гибели среди подростков от 15 до 17 лет.