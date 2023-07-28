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Чиновники одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени

28 июля 2023, 07:56
Фото: 1MI
Окончательное решение о возведении кампуса примут в облдуме 31 июля.

Депутаты комитета по экономической политике и природопользовнию одобрили закон о концессионном соглашении по строительству межуниверситетского кампуса в областной столице, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфутдинов. Однако окончательное решение будет принято только в понедельник.

Напомним, тюменские власти планируют через 5 лет построить уникальное пространство для студентов, где они будут не только обучаться, но и воплощать в жизнь свои идеи.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня возле Тюменской облдумы местный житель устроил акцию протеста против возведения кампуса рядом с Гагаринским парком. Он не желает, чтобы тюменцы лишились зелёной зоны отдыха.

На территории межвузовского кампуса в Тюмени будет причал для яхт
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#Елена Чебоксарова#Кампус#Депутаты#Тюменская областная Дума#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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