Чиновники одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Депутаты комитета по экономической политике и природопользовнию одобрили закон о концессионном соглашении по строительству межуниверситетского кампуса в областной столице, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфутдинов. Однако окончательное решение будет принято только в понедельник.
Напомним, тюменские власти планируют через 5 лет построить уникальное пространство для студентов, где они будут не только обучаться, но и воплощать в жизнь свои идеи.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня возле Тюменской облдумы местный житель устроил акцию протеста против возведения кампуса рядом с Гагаринским парком. Он не желает, чтобы тюменцы лишились зелёной зоны отдыха.