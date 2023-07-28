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Четверо кандидатов поборются за пост губернатора Тюменской области

28 июля 2023, 13:45
Фото: 1MI
Избирательная компания входит в решающую стадию, она пройдёт 10 сентября.

Удостоверения кандидатов в губернаторы Тюменской области получили: Иван Левченко (он представляет на выборах КПРФ), Владимир Пискайкин (Справедливая Россия), либерал-демократ Денис Садовников. От «ЕР» выдвинулся Александр Моор.

«Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей», — сообщил в своем Telegram-канале председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

Ранее «Наш город» сообщал, что депутат областной думы Владимир Пискайкин вступил в конфликт с региональным избиркомом.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы губернатора
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