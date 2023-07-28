Четверо кандидатов поборются за пост губернатора Тюменской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Удостоверения кандидатов в губернаторы Тюменской области получили: Иван Левченко (он представляет на выборах КПРФ), Владимир Пискайкин (Справедливая Россия), либерал-демократ Денис Садовников. От «ЕР» выдвинулся Александр Моор.
«Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей», — сообщил в своем Telegram-канале председатель тюменского избиркома Игорь Халин.
Ранее «Наш город» сообщал, что депутат областной думы Владимир Пискайкин вступил в конфликт с региональным избиркомом.