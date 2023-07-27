Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Свердловской области во время задержания криминального авторитета в его квартире обнаружили тюменскую правоохранительницу. Как сообщает park72.ru, сотрудники УР УМВД России по Свердловской области 11 июля задержали местного смотрящего за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе. В узком кругу 34-летнего криминального авторитета именуют «Грузином».
Необычно в этой истории то, что на квартире «Грузина» в момент задержания находилась его любовница — тюменская правоохранительница. Отмечается, что некоторое время свердловским оперативникам пришлось ждать коллегу, чтобы та привела себя в порядок.
После задержания криминального авторитета оперативники обыскали багажник машины его любовницы. Здесь они обнаружили уголовные дела. Подчеркивается, что следствию предстоит выяснить, зачем на свидание со «смотрящим» их коллега принесла эти документы.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Нашему городу» заявили, что знают об истории с задержанием «Грузина», но за всеми комментариями посоветовали обращаться в пресс-службу УМВД Тюменской области. В тюменском МВД попросили официальный запрос, редакция направила его.
В СУ СК РФ по Тюменской области не в курсе ситуации, заявили в пресс-службе ведомства.
Как следует из базы данных судов Свердловской области, Давид Тариелович Жоржоладзе действительно задержан. Ему вменяются статьи «Вымогательство» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Туринский районный суд в виде меры пресечения заключил его под стражу, в свердловском областном суде меру пресечения оставили без изменения.