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Виноваты строители: тюменцы «задыхаются» от огромных пробок на Червишевском тракте

27 июля 2023, 11:33
Фото: Скрин подписчика " ЧС Тюмень" + 1 МИ
Автомобилисты Тюмени жалуются на постоянные затруднения движения транспорта в этом районе.

На Червишевском тракте в вечерний час пик и даже днём фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше.

«Когда сделают дорогу на Червишеском тракте? Просто огромные пробки! Строят столько ЖК, а дороги не делают, там столько есть места, чтоб расширить дорогу», — заметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
«Ждите развязку, светофор скоро уберут и… ничего не поменяется. Автомобилей становится слишком много», — сообщил тюменец Юрий Н.

Горожане полагают, что проблему может решить новая развязка, другие отмечают, что через несколько трафик станет больше. «Нужен еще въезд в Комарова с Червишевского тракта», — сообщил Никита Х.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице скоро откроют новый поворот с Объездной дороги на Мельникайте в сторону ТЦ «Лента». Это частично решит проблему пробок.

Огромная пробка парализовала движение на Объездной дороге Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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