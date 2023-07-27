Виноваты строители: тюменцы «задыхаются» от огромных пробок на Червишевском тракте

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На Червишевском тракте в вечерний час пик и даже днём фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше.
«Когда сделают дорогу на Червишеском тракте? Просто огромные пробки! Строят столько ЖК, а дороги не делают, там столько есть места, чтоб расширить дорогу», — заметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
«Ждите развязку, светофор скоро уберут и… ничего не поменяется. Автомобилей становится слишком много», — сообщил тюменец Юрий Н.
Горожане полагают, что проблему может решить новая развязка, другие отмечают, что через несколько трафик станет больше. «Нужен еще въезд в Комарова с Червишевского тракта», — сообщил Никита Х.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице скоро откроют новый поворот с Объездной дороги на Мельникайте в сторону ТЦ «Лента». Это частично решит проблему пробок.