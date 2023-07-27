В Тюменской области водитель авто с асфальтобетоном насмерть задавил рабочего

Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни. Работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» скончался от полученных травм до приезда медиков.