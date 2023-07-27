В Тюменской области водитель авто с асфальтобетоном насмерть задавил рабочего

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Трагедия случилась 22 июня во время ремонта автомобильной дороги Ишим — Казанское — граница Казахстана. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Тюменской области.
«Утром водитель автомобиля VOLVO получил дневное задание у старшего диспетчера на перевозку асфальтобетонной смеси на объект по ремонту автомобильной дороги. После обеда водитель прибыл на объект. В это же время подъехал водитель на автомобиле ГАЗель с дорожным рабочим и припарковал ТС на обочине. Водитель ГАЗели направился в сторону мастера для получения задания. Дорожный рабочий остался на обочине возле автомобиля», — рассказали в инспекции труда.
Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни. Работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» скончался от полученных травм до приезда медиков.
В ходе расследования установлена причина несчастного случая — нарушение правил дорожного движения.
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