nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Изображение материала

В Тюменской области водитель авто с асфальтобетоном насмерть задавил рабочего

27 июля 2023, 07:30
Фото: 1MI
Трагедия случилась недалеко от границы с Казахстаном.
Сюжет
Тюмень

Трагедия случилась 22 июня во время ремонта автомобильной дороги Ишим — Казанское — граница Казахстана. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

«Утром водитель автомобиля VOLVO получил дневное задание у старшего диспетчера на перевозку асфальтобетонной смеси на объект по ремонту автомобильной дороги. После обеда водитель прибыл на объект. В это же время подъехал водитель на автомобиле ГАЗель с дорожным рабочим и припарковал ТС на обочине. Водитель ГАЗели направился в сторону мастера для получения задания. Дорожный рабочий остался на обочине возле автомобиля», — рассказали в инспекции труда.

Водитель VOLVO убедившись, что на проезжей части никого нет, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом к асфальтоукладчику для выгрузки асфальтобетонной смеси. Смотря в правое зеркало заднего вида, почувствовал скачок колесами, прекратил движение. Вышел из автомобиля обнаружил на проезжей части дорожного рабочего без признаков жизни. Работником филиала «Дорожного ремонтно-строительного управления-5» АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» скончался от полученных травм до приезда медиков.

Фильм можно снимать: в Ачирах порезавший приятеля преступник сбежал от полиции в лес
Узнать подробнее

В ходе расследования установлена причина несчастного случая — нарушение правил дорожного движения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель самосвала засыпал случайно насмерть зерном человека. Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Читайте также:
В Тюмени запретят продажу алкоголя. Когда и почему?В Тюмени ураганный ветер выбил двери в магазинеВ Тюмени построят новую поликлинику
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Государственная инспекция труда Тюменской области#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Тюменцы подписывают петицию против строительства студенческого кампуса
Сегодня, 08:16
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13