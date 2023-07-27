В Тюмени жертвам политических репрессий в два раза поднимут выплаты

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Ожидается, что теперь они смогут получить в два раза больше денег (1000 рублей вместо 500). Выплаты рассчитаны для 5 260 человек, это реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий.
«С 2011 года единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий производилась в размере 500 рублей. В целях усиления социальной поддержки предлагается с текущего года увеличить ее до 1000 рублей», — сообщается в пояснительной записке подготовленной департаментом соцразвития Тюменской области.
Выплаты должны пройти до 30 октября.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские чиновники частично откажутся от премий из федерального бюджета.