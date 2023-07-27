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В Тюмени жертвам политических репрессий в два раза поднимут выплаты

27 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
Местные власти готовятся ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Ожидается, что теперь они смогут получить в два раза больше денег (1000 рублей вместо 500). Выплаты рассчитаны для 5 260 человек, это реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий.

«С 2011 года единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий производилась в размере 500 рублей. В целях усиления социальной поддержки предлагается с текущего года увеличить ее до 1000 рублей», — сообщается в пояснительной записке подготовленной департаментом соцразвития Тюменской области.

Выплаты должны пройти до 30 октября.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские чиновники частично откажутся от премий из федерального бюджета.

Тюменский департамент получил 10 миллионов рублей на премии сотрудникам
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выплаты#Единовременные выплаты#Александр Мязин
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