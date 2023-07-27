В Тюмени запретят продажу алкоголя. Когда и почему?

Ранее «Наш Город» писал, что 29 июля Тюмень отметит 437-й День рождения. В этот день в областной столице состоятся народные гуляния, спортивные мероприятия, концерты, фестивали черлидеров, кубинских танцев, детского творчества, автопробег Красных машин и многое другое. Завершит праздничный день концертное выступление группы «Любэ» и традиционный салют.