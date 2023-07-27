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В Тюмени запретят продажу алкоголя. Когда и почему?

27 июля 2023, 06:46
Фото: 1MI
В Тюмени 29 июля не будут продавать алкогольные напитки. Запрет на реализацию спиртных напитков введен в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
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Тюмень

В администрации Тюмени пояснили, что ограничения коснутся розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. В ресторанах, кафе и барах, магазинах беспошлинной торговли алкогольные напитки продавать будут.

Ранее «Наш Город» писал, что 29 июля Тюмень отметит 437-й День рождения. В этот день в областной столице состоятся народные гуляния, спортивные мероприятия, концерты, фестивали черлидеров, кубинских танцев, детского творчества, автопробег Красных машин и многое другое. Завершит праздничный день концертное выступление группы «Любэ» и традиционный салют.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#День города#Тюмень#Тюменская область
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