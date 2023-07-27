В Тюмени скоро откроют новый поворот с Объездной дороги на Мельникайте

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По данным ГУС по Тюменской области, поворот в сторону ТЦ «Лента» уже практически готов.
«На съезде, который строится в районе развязки „Обход г. Тюмени — ул. Мельникайте“, смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду», — сообщили в региональном ГУС.
На этом участке всегда пробки в вечерний час пик. Открытие поворота сделает движение по Мельникайте быстрее.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в областной столице 26 июля образовался крупный затор на 6,5 километров. На Объездной произошло два ДТП.