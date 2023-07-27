В Тюмени пропала бабушка, она страдает потерей памяти

Сегодня «Наш город» сообщал, что родственники и волонтёры ищут пропавшего без вести Владимира Байдимирова, 1979 года рождения. Известно, что мужчина проживает в Тобольске, 18 июля он ушел из дома и не вернулся. К расследованию подключились полицейские города.