В Тюмени пропала бабушка, она страдает потерей памяти

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
«Потерялся человек! Ушла из дома сегодня 27.07.2023 в 8 утра. Живет на Эрвье 10. Страдает потерей памяти. Одета в розовую футболку, чёрные брюки и белые шлепки», — сообщил один из родственников женщины.
Если вы её видели, позвоните по телефону +7 922 400-12-71 (Рустам), или +7 919 938-07-89 (Эльза).
Сегодня «Наш город» сообщал, что родственники и волонтёры ищут пропавшего без вести Владимира Байдимирова, 1979 года рождения. Известно, что мужчина проживает в Тобольске, 18 июля он ушел из дома и не вернулся. К расследованию подключились полицейские города.