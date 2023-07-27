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В Тюмени пропала бабушка, она страдает потерей памяти

27 июля 2023, 15:12
Фото: 1MI
Родственники ищут пропавшую Альбину Хафизову, она не вернулась домой.
Фото: Скрин паблик "ЧП Тюмень"
«Потерялся человек! Ушла из дома сегодня 27.07.2023 в 8 утра. Живет на Эрвье 10. Страдает потерей памяти. Одета в розовую футболку, чёрные брюки и белые шлепки», — сообщил один из родственников женщины.

Если вы её видели, позвоните по телефону +7 922 400-12-71 (Рустам), или +7 919 938-07-89 (Эльза).

Сегодня «Наш город» сообщал, что родственники и волонтёры ищут пропавшего без вести Владимира Байдимирова, 1979 года рождения. Известно, что мужчина проживает в Тобольске, 18 июля он ушел из дома и не вернулся. К расследованию подключились полицейские города.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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