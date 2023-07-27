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В Тюмени появится новый парк

27 июля 2023, 03:40
Фото: 1MI
В Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода обустроят новый парк площадью 38 гектаров. Об этом сообщил во время прямого эфира глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, проектная документация новой зеленой зоны уже подготовлена и передана для оценки стоимости. Руслан Кухарук отметил, что парк в Тюменской слободе станет местом отдыха сравнимым с Гилевской рощей и Затюменским экопарком.

Об этом во время прямого эфира сообщил глава города Руслан Кухарук. По его словам, проектная документация уже разработана и передана на экспертизу для оценки сметной стоимости.

Руслан Кухарук подчеркнул, что с предложением обустройства парка в микрорайоне Тюменская слобода выступали местные жители.

«Большой парковой зоны не хватало. Жители выступали за сохранение зеленых насаждений, организации спортивных и игровых зон, велодорожек», — сообщил Руслан Кухарук.

По планам в парке будут обустроены зоны для отдыха, игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и т. д.

По словам Руслана Кухарука, возможно, уже в 2024 году начнутся работы по строительства нового парка.

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Ранее «Наш Город» писал, что строительство парка в Тюменской слободе в этом году отложили на неопределенный срок из-за проблем с финансированием. Об этом в апреле этого года заявляла начальник управления по экологии администрации Тюмени Анна Битюкова.

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#Общество#Новости тюмени#Парк#Строительство#Руслан Кухарук#Прямая трансляция#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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