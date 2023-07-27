В Тюмени появится новый парк

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
По его словам, проектная документация новой зеленой зоны уже подготовлена и передана для оценки стоимости. Руслан Кухарук отметил, что парк в Тюменской слободе станет местом отдыха сравнимым с Гилевской рощей и Затюменским экопарком.
Об этом во время прямого эфира сообщил глава города Руслан Кухарук. По его словам, проектная документация уже разработана и передана на экспертизу для оценки сметной стоимости.
Руслан Кухарук подчеркнул, что с предложением обустройства парка в микрорайоне Тюменская слобода выступали местные жители.
«Большой парковой зоны не хватало. Жители выступали за сохранение зеленых насаждений, организации спортивных и игровых зон, велодорожек», — сообщил Руслан Кухарук.
По планам в парке будут обустроены зоны для отдыха, игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и т. д.
По словам Руслана Кухарука, возможно, уже в 2024 году начнутся работы по строительства нового парка.
Ранее «Наш Город» писал, что строительство парка в Тюменской слободе в этом году отложили на неопределенный срок из-за проблем с финансированием. Об этом в апреле этого года заявляла начальник управления по экологии администрации Тюмени Анна Битюкова.