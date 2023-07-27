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Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

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В Тюмень приходит жара: сегодня прогнозируют + 26 градусов

27 июля 2023, 01:24
Фото: 1MI
В четверг будет тепло и без осадков.

Уже в ранние часы синоптики прогнозируют + 20 градусов и ясное небо.

В дневное время солнце начнёт уходить за облака. Воздух прогреется до + 26 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода».

На протяжении дня слабый западный ветер будет дуть со скоростью 2 — 3 м/с. Правда, по информации «Гисметео», в ясное время суток его порывы могут быть довольно сильными и достигать 10 м/с.

После 20.00 ожидается понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до + 18 градусов, однако ветер сменит направление на южное.

В Тюмень постепенно приходит жара. Напомним, что в выходные синоптики обещали + 30 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что 27 и 28 июля возможен дождь.

Жители Тюменской области летом чаще всего отдыхают на дачах
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#Елена Чебоксарова#Лето#Жара#Погода в Тюмени#Общество#Тюменцы
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