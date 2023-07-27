В Тюмень приходит жара: сегодня прогнозируют + 26 градусов

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Уже в ранние часы синоптики прогнозируют + 20 градусов и ясное небо.
В дневное время солнце начнёт уходить за облака. Воздух прогреется до + 26 градусов, по данным сервиса «Яндекс. Погода».
На протяжении дня слабый западный ветер будет дуть со скоростью 2 — 3 м/с. Правда, по информации «Гисметео», в ясное время суток его порывы могут быть довольно сильными и достигать 10 м/с.
После 20.00 ожидается понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до + 18 градусов, однако ветер сменит направление на южное.
В Тюмень постепенно приходит жара. Напомним, что в выходные синоптики обещали + 30 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что 27 и 28 июля возможен дождь.