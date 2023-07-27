В России засекретили данные о лесных пожарах — правда или фейк?

На днях ряд Telegram-каналов дал новость о том, что авиалесоохрана засекретила данные о лесных пожарах в России и перестала публиковать их на официальном сайте. Якобы произошло это после увеличения площади лесных пожаров в Якутии — как попытка скрыть масштаб бедствия.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году