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В России засекретили данные о лесных пожарах — правда или фейк?

27 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
На днях ряд Telegram-каналов дал новость о том, что авиалесоохрана засекретила данные о лесных пожарах в России и перестала публиковать их на официальном сайте. Якобы произошло это после увеличения площади лесных пожаров в Якутии — как попытка скрыть масштаб бедствия.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Официальный сайт авиалесоохраны и правда не открывается. Как отмечается в сообщении ФБУ «Авиалесоохрана», он не работает по техническим причинам, это временно. «Работы по устранению неполадок ведутся. Вся информация о лесопожарной обстановке доступна в официальных социальных сетях учреждения», — написано в сообщении.

В соцсетях же информация и о количестве пожаров, и об общей площади горящих лесов имеется — и тушат сейчас в России более 305 тысяч га.

Фото: Официальный Telegram-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

В Тюменской области, кстати, из-за сухой и жаркой погоды, которая снова пришла в регион, сложилась пожароопасная обстановка. Уже возобновились ландшафтные пожары, есть угроза лесных. Напомним, в мае в регионе полыхали леса и деревни.

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