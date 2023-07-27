В России засекретили данные о лесных пожарах — правда или фейк?

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Официальный сайт авиалесоохраны и правда не открывается. Как отмечается в сообщении ФБУ «Авиалесоохрана», он не работает по техническим причинам, это временно. «Работы по устранению неполадок ведутся. Вся информация о лесопожарной обстановке доступна в официальных социальных сетях учреждения», — написано в сообщении.
В соцсетях же информация и о количестве пожаров, и об общей площади горящих лесов имеется — и тушат сейчас в России более 305 тысяч га.
В Тюменской области, кстати, из-за сухой и жаркой погоды, которая снова пришла в регион, сложилась пожароопасная обстановка. Уже возобновились ландшафтные пожары, есть угроза лесных. Напомним, в мае в регионе полыхали леса и деревни.