nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Изображение материала

В Гагаринском парке Тюмени установят дорогой стационарный туалет

27 июля 2023, 14:01
Фото: 1MI
На данный момент городские власти ищут подрядчиков.

Около Гагаринского парка Тюмени появится стационарный туалет. В парке уже поставили мобильный биотуалет около моста Мельникайте. Согласно лоту № 0167300000523000627 на эти цели потратят 1,98 млн рублей.

«Поставка туалетного модуля на ул. Мельникайте в районе лесопарка имени Ю. А. Гагарина на территории Ленинского административного округа города Тюмени», — сообщается на сайте Госуслуги.

Подрядчик должен установить стационарный туалет до 1 ноября. В нём должны быть две кабинки, зеркало и светильники

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени скоро появится новый парк. В микрорайоне Тюменская слобода обустроят зелёную зону площадью 38 гектаров.

В центре Тюмени на Республики появится новый парк с елями и рябинами за 11 млн рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Парк
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Сегодня, 13:05
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13