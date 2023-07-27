В Гагаринском парке Тюмени установят дорогой стационарный туалет

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Около Гагаринского парка Тюмени появится стационарный туалет. В парке уже поставили мобильный биотуалет около моста Мельникайте. Согласно лоту № 0167300000523000627 на эти цели потратят 1,98 млн рублей.
«Поставка туалетного модуля на ул. Мельникайте в районе лесопарка имени Ю. А. Гагарина на территории Ленинского административного округа города Тюмени», — сообщается на сайте Госуслуги.
Подрядчик должен установить стационарный туалет до 1 ноября. В нём должны быть две кабинки, зеркало и светильники
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени скоро появится новый парк. В микрорайоне Тюменская слобода обустроят зелёную зону площадью 38 гектаров.