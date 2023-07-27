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В эту субботу в Тюменской области пройдёт массовый сбор макулатуры

27 июля 2023, 04:16
Фото: ТЭО
Впереди последняя суббота месяца, а это значит, что 29 июля разговоры в экодомах вновь будут посвящены макулатуре, способам её переработки и вторичного применения в быту.
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Тюмень

«Бумажный» день традиционно состоится в рамках федерльной акции «Особенности национальной уборки», к которой присоединилась Тюменская область.

Экодома «Гудвин», «Центральный» и «Сити Молл» не только подготовились к массовому сбору макулатуры, но и ждут тюменцев с оригинальными идеями по применению бумажных и картонных отходов в обиходе. К обсуждению принимается всё, что даст этим видам вторсырья вторую жизнь: от секретов советских домохозяек или дачников, до лайфхаков юных изобретателей и художников.

«Также не забывайте, что макулатура бывает разной. С точки зрения экологичного образа жизни, переработка это, иногда, вовсе не лучшее решение. Поэтому во всех экодомах гостей ждёт бесплатный книгообменник — это отличный способ подарить ненужным книгам новый дом и найти что-то интересное для себя», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Массовый сбор макулатуры в рамках «Особенностей национальной уборки» будет проходить в Тюменской области каждую последнюю субботу месяца в экодомах в течение полугода, с мая по октябрь. Экологическая акция реализуется в России по инициативе фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС». Она призвана сплотить жителей страны вокруг темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона. Одна из изюминок федеральной инициативы — общественные субботники с концертами, танцами и национальным фольклором.

#Валентина Бурнашева#ТЭО#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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