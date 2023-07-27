В эту субботу в Тюменской области пройдёт массовый сбор макулатуры

Экодома «Гудвин», «Центральный» и «Сити Молл» не только подготовились к массовому сбору макулатуры, но и ждут тюменцев с оригинальными идеями по применению бумажных и картонных отходов в обиходе. К обсуждению принимается всё, что даст этим видам вторсырья вторую жизнь: от секретов советских домохозяек или дачников, до лайфхаков юных изобретателей и художников.