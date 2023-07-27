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Тюменцы сообщают о необычных тараканах в районе Зареки. Видео

27 июля 2023, 02:26
Фото: 1MI
Необычно крупные тараканы кишат между домами Газовиков, 28 а, и Газовиков, 26.

Местные жители поделились видео в telegram-канале «ЧС Тюмень». Горожане обеспокоены, ведь рядом находятся детский сад и магазины.

«Вчера буквально убирались с товарищем на СТО, я поймал на перчатку это насекомое размером с две фаланги, сантиметров 4. Тёмный, с бурым оттенком, усища огромные… Думал, жук интересный. Присмотрелся — таракан. Отпустил. Подумал, редкий какой-то, не видел таких, теперь смотрю, это прям бедствие, наверное, какое-то…», — поделился в комментариях подписчик.

Тюменцы удивлены. Одна из местных жительниц написала, что тараканы не могут быть больше двух сантиметров в длину.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени боятся объявлений от служб дезинфекции на дверях своих домов. Они уверены, что работники этих служб подкидывают им в квартиры тараканов. При этом деньги за услуги дезинсекции берут немалые, а насекомых меньше не становится.

«Увидела объявление, и стало страшно»: тюменцы боятся тараканов от служб дезинсекции
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#Елена Чебоксарова#Тараканы#Дезинсекция#Насекомые#Заречный микрорайон#Общество#Тюменцы#Видео
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