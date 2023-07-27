Тюменцы сообщают о необычных тараканах в районе Зареки. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени боятся объявлений от служб дезинфекции на дверях своих домов. Они уверены, что работники этих служб подкидывают им в квартиры тараканов. При этом деньги за услуги дезинсекции берут немалые, а насекомых меньше не становится.