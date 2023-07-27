Тюменцы подписывают петицию против строительства студенческого кампуса

В настоящее время уже более 460 жителей микрорайонов Тарманы и Мыс проголосовали против возведения нового объекта в районе улицы Мельникайте, рядом с лесопарком им. Гагарина. В ближайшее время подписи будут собраны среди жителей ЖК «Айвазовский» и ЖК «Первая линия».