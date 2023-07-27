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Тюменцы подписывают петицию против строительства студенческого кампуса

27 июля 2023, 08:16
Фото: Министерство образования РФ
Против строительства проголосовали более 460 жителей областной столицы
Сюжет
Тюмень
Фото: Подслушано Тюмень Мыс Тарманы

Тюменские коммунисты начали сбор подписей под петицией против строительства межвузовского студенческого кампуса. До 1 августа представители партии КПРФ намерены собрать 1 тысячу подписей.

В настоящее время уже более 460 жителей микрорайонов Тарманы и Мыс проголосовали против возведения нового объекта в районе улицы Мельникайте, рядом с лесопарком им. Гагарина. В ближайшее время подписи будут собраны среди жителей ЖК «Айвазовский» и ЖК «Первая линия».

В петиции против строительства межвузовского кампуса указано, что возведение данного объекта нанесет непоправимый урон фауне данного района.

«На территории парка и прилегающей к нему территории произрастают растения, занесенные в Красную книгу Тюменской области, которые находятся под защитой государства. Их уничтожение способно привести к полному исчезновению данных видов. В условиях, когда Тюменская область пережила весной 2023 года ряд значительных пожаров, действия по уничтожению лесного массива можно расценивать как преступлений», — сказано в петиции.
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Ранее «Наш Город» писал, что студенческий кампус в Тюмени расположится на земельном участке рядом с лесопарком Гагарина. Общая площадь земельного участка, на котором будет новый составит более 180 гектаров. Здесь возведут спортивный многофункциональный центр с ледовой ареной, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, общежития. Работы по строительству планируют завершить к 2030 году.

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