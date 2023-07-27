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Тюменцы ажиотажно скупают дорогие новогодние туры за границу

27 июля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Горожане рассчитывают забронировать туры, пока они есть в наличии.

По данным Ура.ру, сейчас приобрести путёвки можно со скидной. Управляющая туристической компанией Светлана Завьялова отметила, что «места скупают очень быстро».

«Туры на новогодние праздники уже давно стали продаваться. Безусловно, можно выиграть в цене, но самое главное — выиграть в местах. Ближе к вылету не останется совершенно ничего. Чаще всего сейчас бронируют Таиланд и Мальдивы. Мальдивы начинаются где-то от 500 тысяч рублей на двоих взрослых на семь дней, Таиланд — чуть меньше, от 200 тысяч», — сообщила Ура.ру Светлана Завьялова.

В 2022 году путёвки в Таиланд в канун праздников стоили уже до 500 тысяч рублей, а на Мальдивы — до 800 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени смогут отдохнуть на Мальдивах. Цены начинаются от 340 тысяч рублей, но отдыхающим придётся самостоятельно добираться до Москвы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Цены
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