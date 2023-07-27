Тюменцы ажиотажно скупают дорогие новогодние туры за границу

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По данным Ура.ру, сейчас приобрести путёвки можно со скидной. Управляющая туристической компанией Светлана Завьялова отметила, что «места скупают очень быстро».
«Туры на новогодние праздники уже давно стали продаваться. Безусловно, можно выиграть в цене, но самое главное — выиграть в местах. Ближе к вылету не останется совершенно ничего. Чаще всего сейчас бронируют Таиланд и Мальдивы. Мальдивы начинаются где-то от 500 тысяч рублей на двоих взрослых на семь дней, Таиланд — чуть меньше, от 200 тысяч», — сообщила Ура.ру Светлана Завьялова.
В 2022 году путёвки в Таиланд в канун праздников стоили уже до 500 тысяч рублей, а на Мальдивы — до 800 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени смогут отдохнуть на Мальдивах. Цены начинаются от 340 тысяч рублей, но отдыхающим придётся самостоятельно добираться до Москвы.