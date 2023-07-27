Тюменцам вручили награды в преддверии Дня города

Олег Ямпольский добавил, что бойцов активно поддерживают маленькие тюменцы, присылая трогательные письма, обереги, любимые игрушки. Он привез с собой рисунок второклассника Савелия Н. с посланием: «Здравствуйте, наши герои! Желаю вам победы и чтобы поскорее вернулись домой. Будьте здоровы! Вы самые лучшие!».