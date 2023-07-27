Тюменцам вручили награды в преддверии Дня города

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Полпред президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев в видеообращении поздравил тюменцев с 437-м днем рождения города и пожелал крепкого здоровья, счастья, мира и процветания.
Губернатор Александр Моор отметил, что Тюмень — это почти миллион жителей, любящих свой город и считающих его лучшим на земле
Тюмень задает тренды, входит в топ лучших городов для жизни, занимает лидирующие позиции в оценке качества городской среды, рейтинге умных городов, — добавил Александр Моор.
Глава города Руслан Кухарук сказал, что Тюмень — это общий дом, который совместно строиться, ремонтируется, благоустраивается.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что тюменцы связаны одной территорией, жизнью, судьбой и мыслями.
Мы дружно живем в нашем городе, представляя разные народы и национальности, в мире, согласии и с думой о нашей великой Родине. Так было и будет всегда. Тюменцы — это часть опорного края страны, — подчеркнул Евгений Заболотный, добавив, что к поздравлениям присоединяются депутаты городской Думы, многие из которых присутствовали в зале.
Решением Думы в Год педагога и наставника званием «Почетный гражданин города Тюмени» награжден Заслуженный учитель РФ, директор гимназии №1 Михаил Колосов. Он стал 56-м по счету тюменцем, поощренным этим званием, которое присваивается с 1867 года.
Нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» за большой вклад в воспитание подрастающего поколения поощрены заведующая детским садом №50 Екатерина Вешкурцева и председатель Совета ветеранов педагогического труда при Тюменской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нина Лохман.
Под несмолкаемые овации зала Почетную грамоту Главы города вручили начальнику штаба добровольческого батальона «Барс 5» Олегу Ямпольскому, участнику специальной военной операции.
Мы живем в удивительном и красивом городе, любим его и гордимся им. Мы благодарны всем тюменцам за ту поддержку, которую получаем там, на передовой, — поделился участник СВО.
Олег Ямпольский добавил, что бойцов активно поддерживают маленькие тюменцы, присылая трогательные письма, обереги, любимые игрушки. Он привез с собой рисунок второклассника Савелия Н. с посланием: «Здравствуйте, наши герои! Желаю вам победы и чтобы поскорее вернулись домой. Будьте здоровы! Вы самые лучшие!».
Савелия пригласили в торжественный зал и подарили подарки от бойцов. Торжественный вечер завершился концертными номерами, подготовленными профессиональными и юными артистами.