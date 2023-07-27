nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Изображение материала

Тюменский РЦ «Жираф» теперь пытаются сдать в аренду по этажам

27 июля 2023, 04:36
Фото: Авито
Тюменский развлекательный центр «Жираф» после безуспешных попыток продать выставили под аренду.
Сюжет
Тюмень

Собственник предлагает поэтажных вариант съема четырехэтажного здания площадью 3,7 тысяч квадратных метров. Аренда первого этажа обойдется в 250 тысяч рублей.

«Сдаётся. Поэтажно, цена за первый этаж 250 000 т. р. В идеальном состоянии. Ресторан, детский клуб, боулинг, бильярдный клуб, ночной клуб, собственная закрытая парковка», — указано в опубликованном на Авито объявлении.

Отмечено, что вариант продажи также рассматривается. Стоимость составляет 400 миллионов рублей. Заметим, что несколькими неделями ранее она была на 50 миллионов рублей ниже.

В Тюмени построят новую поликлинику
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что РЦ «Жираф» Тюмени пытаются продать с 2021 года. За последний два года цена на здание развлекательного центра менялась несколько раз. В 2021 году его продавали за 400 миллионов рублей, в 2022 году — за 300 миллионов рублей, в этом году, в июне, — за 350 миллионов.

Читайте также:
В Тюмени появится новый паркВ воде весь товар: в тюменском гипермаркете «Лента» прорвало трубыВ Тюмени на День города перекроют ряд улиц и парковок
#Общество#Новости тюмени#Продажа#Бизнес#Аренда#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Бархатный сезон. Куда и за сколько поедут отдыхать тюменцы в августе?
Вчера, 07:02
На российский рынок выходят новые инструменты управления финансами
Вчера, 10:34
«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре
Вчера, 07:15
«Просидели там всю ночь»: тюменцы снова жалуются на большие очереди в травмпункте
Вчера, 02:32
Группа Иванушки International бесплатно выступит в Тюмени
Вчера, 11:17