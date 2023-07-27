Тюменский РЦ «Жираф» теперь пытаются сдать в аренду по этажам

Ранее «Наш Город» писал, что РЦ «Жираф» Тюмени пытаются продать с 2021 года. За последний два года цена на здание развлекательного центра менялась несколько раз. В 2021 году его продавали за 400 миллионов рублей, в 2022 году — за 300 миллионов рублей, в этом году, в июне, — за 350 миллионов.