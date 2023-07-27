Тюменский РЦ «Жираф» теперь пытаются сдать в аренду по этажам

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Собственник предлагает поэтажных вариант съема четырехэтажного здания площадью 3,7 тысяч квадратных метров. Аренда первого этажа обойдется в 250 тысяч рублей.
«Сдаётся. Поэтажно, цена за первый этаж 250 000 т. р. В идеальном состоянии. Ресторан, детский клуб, боулинг, бильярдный клуб, ночной клуб, собственная закрытая парковка», — указано в опубликованном на Авито объявлении.
Отмечено, что вариант продажи также рассматривается. Стоимость составляет 400 миллионов рублей. Заметим, что несколькими неделями ранее она была на 50 миллионов рублей ниже.
Ранее «Наш Город» писал, что РЦ «Жираф» Тюмени пытаются продать с 2021 года. За последний два года цена на здание развлекательного центра менялась несколько раз. В 2021 году его продавали за 400 миллионов рублей, в 2022 году — за 300 миллионов рублей, в этом году, в июне, — за 350 миллионов.