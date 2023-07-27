Тюменские власти и спасатели нашли в лесу пропавшего пожилого грибника

Спасатели, получившие сигнал о помощи, а также глава поселения Василий Кадочников отправились на поиски заблудившегося мужчины. На помощь им пришли ещё шесть жителей села. Сотрудник МЧС нашёл пенсионера через 1,5 часа. К счастью, с ним было все в порядке, сообщили в администрации Тобольского района.