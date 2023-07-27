nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Изображение материала

Тюменские власти и спасатели нашли в лесу пропавшего пожилого грибника

27 июля 2023, 15:55
Фото: 1MI
Пожилой 72-летний тоболяк заблудился в лесу 26 июля.

Пенсионер отправился со своим другом из села Малая Зоркальцева собирать грибы в лесу.

Приятель вернулся к автомобилю один и обнаружил, что его односельчанина нет на месте. На сигналы мужчина не реагировал. Тогда его друг обратился за помощью в ЕДДС Тобольского района.

Спасатели, получившие сигнал о помощи, а также глава поселения Василий Кадочников отправились на поиски заблудившегося мужчины. На помощь им пришли ещё шесть жителей села. Сотрудник МЧС нашёл пенсионера через 1,5 часа. К счастью, с ним было все в порядке, сообщили в администрации Тобольского района.

Ранее «Наш город» писал, что в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подготовили список советов для любителей тихой охоты, чтобы они не потерялись в лесах во время походов за грибами.

Фильм можно снимать: в Ачирах порезавший приятеля преступник сбежал от полиции в лес
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Лес#Грибы#Пропавшие без вести#Тобольский район#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Сегодня, 13:05
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13