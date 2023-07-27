Тюменские власти и спасатели нашли в лесу пропавшего пожилого грибника

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Пенсионер отправился со своим другом из села Малая Зоркальцева собирать грибы в лесу.
Приятель вернулся к автомобилю один и обнаружил, что его односельчанина нет на месте. На сигналы мужчина не реагировал. Тогда его друг обратился за помощью в ЕДДС Тобольского района.
Спасатели, получившие сигнал о помощи, а также глава поселения Василий Кадочников отправились на поиски заблудившегося мужчины. На помощь им пришли ещё шесть жителей села. Сотрудник МЧС нашёл пенсионера через 1,5 часа. К счастью, с ним было все в порядке, сообщили в администрации Тобольского района.
Ранее «Наш город» писал, что в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подготовили список советов для любителей тихой охоты, чтобы они не потерялись в лесах во время походов за грибами.