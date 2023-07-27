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Турпоток в древнюю столицу Сибири — Тобольск — летом 2023 года увеличился на 45%

27 июля 2023, 13:28
Фото: МегаФон
Путешественники все чаще выбирают для поездок новые места на карте России. Аналитики отмечают, что за первые летние месяцы 2023 года Тобольск и Абалак посетили на 45% больше путешественников, чем за тот же период прошлого года.

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области в 2023 году ожидается увеличение турпотока в Тобольск до 3,5 миллионов человек. Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики МегаФона. Анализ обезличенных больших данных оператора показывает устойчивый рост турпотока в Тюменский регион и его самые известные локации — Тобольск и Абалак.

Фото: МегаФон

Жители Тюмени этим летом на 10% чаще выбирают Тобольск и Абалак в качестве маршрутов выходного дня. Высокий рост до 60% демонстрируют туристические потоки из северных округов — Югры и Ямала. Активность туристов из центральной России поднялась на 27%. Больше всего визитеров прибыло в старинный сибирский город из Московского региона, Самарской, Нижегородской, Свердловской и Омской областей. Начинают открывать для себя новый туристический бренд представители Калмыкии, Чукотки, Камчатки и Тывы, сообщают специалисты.

Фото: МегаФон

Для удобства путешествий в Тюменской области МегаФон расширил зону покрытия 4G. В самом центре туристического города специалисты оснастили телеком-объект дополнительным оборудованием, что позволило увеличить скорость передачи данных.

Качество связи улучшили и на железнодорожном вокзале, в аэропорту, на проспекте Менделеева, в Зоне Вузов, в районе площади Семена Ремезова, у стадиона Тобол, в ряде жилых микрорайонов города, а в Абалаке — на территории Свято-Знаменского Абалакского монастыря и туристического комплекса.

#Анастасия Имамахметова#Мегафон#Сотовая связь#Мобильная связь#4G сеть#Туристы#Тюменская область
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