Турпоток в древнюю столицу Сибири — Тобольск — летом 2023 года увеличился на 45%

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области в 2023 году ожидается увеличение турпотока в Тобольск до 3,5 миллионов человек. Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики МегаФона. Анализ обезличенных больших данных оператора показывает устойчивый рост турпотока в Тюменский регион и его самые известные локации — Тобольск и Абалак.
Жители Тюмени этим летом на 10% чаще выбирают Тобольск и Абалак в качестве маршрутов выходного дня. Высокий рост до 60% демонстрируют туристические потоки из северных округов — Югры и Ямала. Активность туристов из центральной России поднялась на 27%. Больше всего визитеров прибыло в старинный сибирский город из Московского региона, Самарской, Нижегородской, Свердловской и Омской областей. Начинают открывать для себя новый туристический бренд представители Калмыкии, Чукотки, Камчатки и Тывы, сообщают специалисты.
Для удобства путешествий в Тюменской области МегаФон расширил зону покрытия 4G. В самом центре туристического города специалисты оснастили телеком-объект дополнительным оборудованием, что позволило увеличить скорость передачи данных.
Качество связи улучшили и на железнодорожном вокзале, в аэропорту, на проспекте Менделеева, в Зоне Вузов, в районе площади Семена Ремезова, у стадиона Тобол, в ряде жилых микрорайонов города, а в Абалаке — на территории Свято-Знаменского Абалакского монастыря и туристического комплекса.