Турпоток в древнюю столицу Сибири — Тобольск — летом 2023 года увеличился на 45%

Жители Тюмени этим летом на 10% чаще выбирают Тобольск и Абалак в качестве маршрутов выходного дня. Высокий рост до 60% демонстрируют туристические потоки из северных округов — Югры и Ямала. Активность туристов из центральной России поднялась на 27%. Больше всего визитеров прибыло в старинный сибирский город из Московского региона, Самарской, Нижегородской, Свердловской и Омской областей. Начинают открывать для себя новый туристический бренд представители Калмыкии, Чукотки, Камчатки и Тывы, сообщают специалисты.