Цены на морковь резко выросли в Тюмени

За последнюю неделю статистики отмечают увеличение цены на овощ на 5,15%, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень». Сервис «Ай мониторинг» сообщает, что средняя стоимость килограмма моркови в регионе составляет 88,65 рублей, в то время как год назад она была 44,28 рубля.