Цены на морковь резко выросли в Тюмени

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
За последнюю неделю статистики отмечают увеличение цены на овощ на 5,15%, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень». Сервис «Ай мониторинг» сообщает, что средняя стоимость килограмма моркови в регионе составляет 88,65 рублей, в то время как год назад она была 44,28 рубля.
Эксперты связывают рост цен с обычным уровнем инфляции и удорожанием себестоимости продукта, таких как траты на оборудование предприятий и индексация заработных плат сотрудников. Однако, специалисты полагают, что резкое подорожание моркови или других овощей не должно быть неожиданным и стремительным.