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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Цены на морковь резко выросли в Тюмени

27 июля 2023, 13:32
В Тюмени цены на морковь достигли высоких отметок, превысив 90 и 100 рублей за килограмм, согласно данным Росстата. Сравнивая с цифрами за сентябрь 2022 года, килограмм моркови подорожал на 100,20%.

За последнюю неделю статистики отмечают увеличение цены на овощ на 5,15%, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень». Сервис «Ай мониторинг» сообщает, что средняя стоимость килограмма моркови в регионе составляет 88,65 рублей, в то время как год назад она была 44,28 рубля.

Эксперты связывают рост цен с обычным уровнем инфляции и удорожанием себестоимости продукта, таких как траты на оборудование предприятий и индексация заработных плат сотрудников. Однако, специалисты полагают, что резкое подорожание моркови или других овощей не должно быть неожиданным и стремительным.

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