Стали известны подробности ДТП, в котором на омской трассе погибла семья из Тюмени

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Ранее портал «Nashgorod.ru» писал об ужасной трагедии, случившейся накануне на федеральной трассе. На 834 километре автодороги Челябинск-Новосибирск произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из Тюмени.
По предварительным данным сообщалось, что 39-летний водитель «Рено» столкнулся с большегрузом, выехав на встречную полосу. Его пассажиры - тюменка с детьми 11 и 14 лет, а также он сам скончались на месте.
Подробности аварии стали известны лишь сейчас. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, тюменцы возвращались домой после отдыха на Алтае.
По предварительным данным, ссылаясь на собственные источники портал Gorod55.ru., сообщил, что за за рулем находилась женщина. Тюменка оказалась местной учительницей иностранных языков в школе №42.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».