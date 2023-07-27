nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Изображение материала

Стали известны подробности ДТП, в котором на омской трассе погибла семья из Тюмени

27 июля 2023, 10:12
Фото: Управление МВД России по Омской области
По предварительным данным, за рулем находилась тюменская учительница.
Сюжет
ДТП

Ранее портал «Nashgorod.ru» писал об ужасной трагедии, случившейся накануне на федеральной трассе. На 834 километре автодороги Челябинск-Новосибирск произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из Тюмени.

В Тюмени стартует второй этап зачисления детей в 1 класс
Узнать подробнее

По предварительным данным сообщалось, что 39-летний водитель «Рено» столкнулся с большегрузом, выехав на встречную полосу. Его пассажиры - тюменка с детьми 11 и 14 лет, а также он сам скончались на месте.

Подробности аварии стали известны лишь сейчас. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, тюменцы возвращались домой после отдыха на Алтае.

По предварительным данным, ссылаясь на собственные источники портал Gorod55.ru., сообщил, что за за рулем находилась женщина. Тюменка оказалась местной учительницей иностранных языков в школе №42.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Читайте также:
«Дети наверное балуются»: старые покрышки загорелись около жилых домов в ТюмениВ Тюмени дети устроили опасные игры на оживлённой дороге. Видео5 детей получили тяжелые травмы в лобовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
#Анастасия Ильина#Омск#ДТП
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Тюменцы подписывают петицию против строительства студенческого кампуса
Сегодня, 08:16
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13