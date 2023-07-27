nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Изображение материала

Сотрудники ФСБ задержали тюменца за контрабанду запчастей от военной техники

27 июля 2023, 16:24
Фото: 1MI
Одну из посылок забрали в отделе курьерской службы.

В областной столице сотрудники ФСБ задержали гражданина за продажу предметов военного назначения. Их изъяли в его доме при обыске. Мужчина попытался продать более 50 запасных частей для авиадвигателей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «контрабанде иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники». Злоумышленнику грозит 6 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июля под Тюменью силовики застрелили террориста со взрывчаткой. Всё произошло возле распределительного узла «Траснефть».

В спецоперации погиб один из участников тюменской банды ФСБ, осужденный на 25 лет
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Сегодня, 13:05
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13