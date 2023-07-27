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Posted 27 июля 2023, 16:24

Published 27 июля 2023, 16:24

Modified 27 июля 2023, 16:24

Updated 27 июля 2023, 16:24

Сотрудники ФСБ задержали тюменца за контрабанду запчастей от военной техники

Сотрудники ФСБ задержали тюменца за контрабанду запчастей от военной техники

27 июля 2023, 16:24
Фото: 1MI
Одну из посылок забрали в отделе курьерской службы.

В областной столице сотрудники ФСБ задержали гражданина за продажу предметов военного назначения. Их изъяли в его доме при обыске. Мужчина попытался продать более 50 запасных частей для авиадвигателей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «контрабанде иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники». Злоумышленнику грозит 6 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июля под Тюменью силовики застрелили террориста со взрывчаткой. Всё произошло возле распределительного узла «Траснефть».

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#Общество#Происшествия#Тюменцы#Военные
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