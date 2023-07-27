Российские туристы хлынули на побережье Черного моря

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
После атаки на мост и поездки через Мариуполь специалисты ждут роста турпотока в Анапе и Сочи. Туда же зовут отдыхающих многочисленные туристический порталы.
По данным «Новых известий», кто-то может захотеть не на Чёрное, а на Каспийское море. Это точно на очень большого любителя — все отклики, которые нашлись в Сети о Дагестане были строго отрицательные — пляжи плохие, еда — один шашлык, а мужчины пристают. Остается черноморское побережье. Здесь три главных точки притяжения — Анапа, Геленджик и Сочи. Есть, конечно, Абхазия и Грузия, но билеты на самолеты подорожали.
Чёрное море — это 160 км сочинских пляжей, 40 км в Анапе и 14 км в Геленджике. Если прибавить щедрой рукой 30 км диких пляжей, хотя это на любителя, получится 250 км на всю страну.
Большое количество туристов отправилась в этом году к морю на машине. После атаки дронов на Крымский мост и подрывов то нефтебазы, то других объектов на полуострове теперь отдыхают любители отдыха и острых ощущений.
«Мне кажется, что те туристы, которые путешествовали на автомобиле, планировали поездку в Крым, а в Крым в этом году, в основном, прибытие на личном автотранспорте, выбрали не Сочи, а Анапу, поскольку она ближе, практически хорошо укладывается в логику маршрута на наш юг. В одном случае, вы поворачиваете на Керченский мост и оказываетесь в Крыму, а до Анапы ещё ближе. Поэтому она стала выгодоприобретателем. Мы заметили за неделю небольшое увеличение потока именно в Анапу, а в Сочи и Адлер такого увеличения не произошло», — сообщил один из экспертов «НИ».
От Анапы до Сочи это еще 8 часов на машине. Но в самой Анапе гостиницы уже заполнены больше, чем на 90%. Похожая ситуация в другом городе — Витязево. Но отзывы не удовлетворительные.
«Ужасное место, ни разу здесь не были решили съездить, о чем потом сильно пожалели, село очень грязное, все мусорники горой идешь и смотришь под ноги чтобы не порезаться битыми стеклами», — сообщает пользователь Елена.
Не стоит забывать, что инфляция добралась и до отдыха. По одним оценкам, стоимость отдыха повысилась на 8-10%, в Сочи — на 20%. Директор компании-туроператора «Ривьера» Белла Тарасова сообщила, что по её данным отдых подорожал «где-то процентов на 20. А в частном секторе — на уровне прошлого года. Там наименьший процент роста цен».