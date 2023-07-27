Российские туристы хлынули на побережье Черного моря

По данным «Новых известий», кто-то может захотеть не на Чёрное, а на Каспийское море. Это точно на очень большого любителя — все отклики, которые нашлись в Сети о Дагестане были строго отрицательные — пляжи плохие, еда — один шашлык, а мужчины пристают. Остается черноморское побережье. Здесь три главных точки притяжения — Анапа, Геленджик и Сочи. Есть, конечно, Абхазия и Грузия, но билеты на самолеты подорожали.