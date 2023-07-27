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Озеро и парк пострадают: жители Тюмени призывают найти для кампуса другое место

27 июля 2023, 16:54
Подписчики Telegram-канала «Наш город» боятся, что озеро «Круглое» и Гагаринсий парк «погубят».

Тюменцы полагают, что для строительства студенческого кампуса можно найти и более подходящее место.

«Тут скоро ни флоры ни фауны не останется! Будет вечная тусовка! Места в городе больше нет?! Пусть разберут долгострой под носом администрации г. Тюмени и там строят кампус, как раз в лоне ТюмГУ! Но нет, нашли озеро и лес», — сообщает подписчица Telegram-канала Анна Д.

Горожане полагают, что строители загрязнят озеро и местный лес. Более того, похоже им придётся возводить здания в водоохраной зоне (примерно 50 метров от берега). Напомним, что проект оценивается в 29 млрд рублей.

«Почему студенческий кампус нужно строить таким образом, чтобы губить природу? То в логу Туры хотели строить, еле отбились там жители близлежащих домов. Теперь хотят в единственно уцелевшем природном парке у озера в нашем районе. Они единственные на огромное количество близлежащих жилых домов», — заметила Маргарита И.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали сбор подписей под петицией против строительства межвузовского студенческого кампуса.

На территории межвузовского кампуса в Тюмени будет причал для яхт
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Кампус
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