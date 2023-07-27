Озеро и парк пострадают: жители Тюмени призывают найти для кампуса другое место

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Тюменцы полагают, что для строительства студенческого кампуса можно найти и более подходящее место.
«Тут скоро ни флоры ни фауны не останется! Будет вечная тусовка! Места в городе больше нет?! Пусть разберут долгострой под носом администрации г. Тюмени и там строят кампус, как раз в лоне ТюмГУ! Но нет, нашли озеро и лес», — сообщает подписчица Telegram-канала Анна Д.
Горожане полагают, что строители загрязнят озеро и местный лес. Более того, похоже им придётся возводить здания в водоохраной зоне (примерно 50 метров от берега). Напомним, что проект оценивается в 29 млрд рублей.
«Почему студенческий кампус нужно строить таким образом, чтобы губить природу? То в логу Туры хотели строить, еле отбились там жители близлежащих домов. Теперь хотят в единственно уцелевшем природном парке у озера в нашем районе. Они единственные на огромное количество близлежащих жилых домов», — заметила Маргарита И.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали сбор подписей под петицией против строительства межвузовского студенческого кампуса.