«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?

Большинство тюменцев к мигрантам настроены крайне негативно. Чего стоит жалоба женщины, которую не устроил кондуктор с восточной внешностью в хиджабе. Однако крупные строительные компании с распростертыми объятиями ждут иностранцев, ведь платить им приходится меньше, а работать они готовы сутками. Также на мигрантах зарабатывают и рядовые тюменцы, незаконно продавая им прописку. Хотя и сами иностранцы часто становятся нарушителями закона, чем вызывают еще большее недовольство горожан. Нужны ли все-таки мигранты в регионе и насколько остро стоит межнациональный конфликт в Тюменской области?