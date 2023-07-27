«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Большинство тюменцев к мигрантам настроены крайне негативно. Чего стоит жалоба женщины, которую не устроил кондуктор с восточной внешностью в хиджабе. Однако крупные строительные компании с распростертыми объятиями ждут иностранцев, ведь платить им приходится меньше, а работать они готовы сутками. Также на мигрантах зарабатывают и рядовые тюменцы, незаконно продавая им прописку. Хотя и сами иностранцы часто становятся нарушителями закона, чем вызывают еще большее недовольство горожан. Нужны ли все-таки мигранты в регионе и насколько остро стоит межнациональный конфликт в Тюменской области?
В распоряжении редакции имеется отчет УМВД по Тюменской области за 2022 год, в котором указано, что число иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию области выросло в 3 раза — с 38 912 до 116 179.
За минувший год на миграционный учет было поставлено 181 087 человек, это на 30,6% больше показателя прошлого года. Однако лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание на территории Тюменской области.
Вместе с этим на 4,4% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства — с 473 до 494. Чаще всего, в 24,3% случаев мигранты-преступники занимаются оборотом наркотиков, на втором месте среди преступлений — кражи, на третьем — мошенничество.
«Обычно, если мигранта ловят на преступлении, то он сознается сразу. Мотив у всех практически один и тот же — деньги. У многих их них семья, в которой несколько детей и они идут на все, чтобы заработать на их обеспечение. Однако нужно понимать, что это не оправдание», — рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах.
Хотя и сами мигранты становятся объектами преступной деятельности, в отношении иностранцев в 2022 году было совершено 228 преступлений, что на 8,1% прошлогоднего показателя.
На проблему уже обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он отметил негативную тенденцию к преступности среди мигрантов, а также предлагал ввести налог на использование иностранной рабочей силы.
Известно, что чаще всего иностранные граждане работают в сфере строительства. Обычно с ними не заключают трудовой договор и выделяют практически минимальную оплату труда.
«В основном на стройке мигранты заняты на низкоквалифицированной работе, и собственники стройкомпаний берут их охотно, потому что зарплата низкая, не нужно трудоустраивать, потом увольнять, идет снижение налогов. Согласно законодательства, целью деятельности бизнеса является прибыль и каждый собственник стремится ее максимально увеличить», — подчеркивает тюменский общественник Алексей Савоськин.
Руководитель одной из крупных строительных компаний подтвердил, что с мигрантами работать намного выгоднее. Причем в среде иностранцев существует серьезная конкуренция за каждую вакансию, а потому в случае неудовлетворительного выполнения работ, сотрудника легко заменить.
«Скажу честно, русский на такую зарплату не пойдет. Почему? Потому что у него есть выбор, причем даже при отсутствии образования и особых навыков. У этих ребят выбора почти нет, поэтому они берут много смен и готовы перерабатывать за доплату. Но есть и риски бывает, что они воруют стройматериалы и продают, это тоже нужно учитывать», — рассказал он.
Проблема с мигрантами в трудовой области намного глубже, чем кажется. Алексей Савоськин убежден, что систему игры на мигрантах создало само государство и по всем признакам реформировать не планирует.
«Если посмотреть структуру затрат, то это можно сделать только за счет снижения оплаты труда. Что-бы получать заказы, подрядчику нужны наличные, для взяток заказчикам, и как правило наличку получают через поставщиков стройматериалов. Одновременно рост себестоимости снижает налоговую базу. Если исключить призванных на СВО, то поймем, что снижения безработицы в России нет», — говорит общественник.
У мигранта, прибывшего в Тюменскую область две основных проблемы: найти жилье и работу. Если с последним помогают жаждущие экономии и большего заработка руководители строительных компаний, то с первым выручают рядовые жители, которые тоже не прочь заработать на иностранных гостях.
В судах Тюменской области часто проходят слушания дел жителей города, которые решили обогатиться, прописав в своей квартире пару десятков мигрантов. Так один мужчина брал по 700 рублей за прописку с каждого иностранца и в его жилище по итогу было прописано 112 мигрантов. Его приговорили к штрафу равному выручке за незаконные действия, так что по итогу горе-бизнесмен вышел в ноль.
Другой тюменец обещал прописал у себя 29 мигрантов, взяв с каждого по 500 рублей, но обещание не сдержал. И ему уже назначили приговор в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении и также обязали выплатить государству обманом полученные деньги.
Юлия Мурзина, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ТюмГУ объяснила, что первый критерий, через который человек познает окружающий мир, — это «свой-чужой». Чужое становится для нас опасным, страшным, вызывает защитную реакцию, агрессию.
С ней согласен и психолог Петр Зосимов, который убежден, что негативное отношение к иностранцам рождается из ощущения, что чужие посягают на свое.
«Люди рожденные в России или в Тюменской области свою родину воспринимают с трепетом и любое посягательство на нее вызывает гнев и желание вернуть свое себе. Граждан страны злит, что рабочие места, с которыми имеется проблема, занимают иностранцы. Их злит, что они проявляют свои национальные черты, которые русским могут быть не особо понятны. Негативно воспринимается и иностранная речь, непонимание которой также вызывает негативные эмоции», — объясняет психолог.
Также нынешнее общество не готово к полному проявлению толерантности, а потому негативное отношение ощущается и в сторону религии иностранных граждан. Недавно тюменка, заметившая в автобусе кондуктора в хиджабе сразу сделала вывод, что женщина — нелегал и требовала ее увольнения.
«Негативное отношение к мигрантам есть и будет увеличиваться, потому что за 30 лет сложилась разная картина мира в России и странах бывшей СССР. Например Ислам консервативный. Россия и РПЦ либеральные с уклоном на англосаксов. Наши СМИ часто показывают такую разность в ЕС, но она и у нас присутствует», — рассуждает Алексей Савоськин.
Он также подчеркивает, что сейчас снова начинают возникать радикальные общества в России, направленные против мигрантов. Это, по мнению общественника, указывает на то, что государство не может управлять этим аспектом жизни общества.
«Силовых методов мало, нужна идея совместной жизни. Когда государство не может, тогда народ сам берет власть в свои руки, на основании Конституции России. В целом, интеграция в условных границах СССР, это нормальность, но нужна народная дипломатия на этой территории, но слова народ наша власть по всей видимости боится», — говорит Савоськин.
На условиях анонимности один из мигрантов, проживающий и работающий в Тюменской области рассказал об условиях своей жизни и проблемах во взаимоотношениях с местными жителями.
«Я, как и все, приехал сюда на заработки. В квартире нас живет 9 человек, мы спим на матрасах, они лежит на полу. Работаем на стройках, кто-то дороги строит, кто-то дома, а некоторые отделку делают. Обращаются с нами плохо — кричат, угрожают. Но понимаю почему так, это из-за плохих людей, которые также приехали сюда», — говорит приезжий.
Он рассказал, что и внутри общества мигрантов часто случаются конфликты, часть иностранцев борется за то, чтобы выстроить хорошие и честные отношения с местными, другая часть не считает это необходимым.
«Они потребительски относятся к месту, куда приехали, это неправильно. Мы бы хотели повлиять на их поступки, но пока не можем. Но тяжело тут жить, зная, что тебя ненавидят. Моих сожителей несколько раз избивали только за то, что у них внешность восточная», — делится мигрант.
Однако группа мигрантов не спешит жаловаться в полицию, они уверены, что им там не помогут. Поэтому мужчины стараются избегать контактов с местными жителями и жить по плану «работа-дом».
Проблема с мигрантами не только в Тюменской области, но и во всех России существует уже десятки лет. Однако до сих пор никаких основательных действий для того, чтобы урегулировать процесс трудоустройства иностранцев, обеспечить им трудовые договоры и минимизировать число граждан, которые въезжают в регионе нелегально, не предпринималось. Предполагается, что нынешняя обстановка удобна для значительного и влиятельного круга людей, а потому, строя прогноз на будущее, позитивных изменений не ожидается. Ситуация, вероятно, только продолжит усугубляться.