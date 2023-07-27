Огромная пробка собралась на Объездной дороге Тюмени из-за аварии

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По данным 2ГИС, на Объездной дороге Тюмени произошло ДТП. Около ТЭЦ-2 образовалась крупная пробка почти на 4 километра. Трассу перекрыли «Лада» и «Митсубиси», машины попали в ДТП. Скорость движения на этой части Объездной дороги снизилась до 5-8 км/ч.
Из-за аварии снизились пробки на Червишевском тракте и улице Федюнинского. Всего в Тюмени к 18:00 произошло 4 дорожных инцидента, о пострадавших не сообщается.
Сегодня «Наш город» сообщал, что тюменские водители не довольны большими пробками на Червишевском тракте. Они полагают, что ситуацию не исправит даже новая развязка.