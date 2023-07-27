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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Огромная пробка собралась на Объездной дороге Тюмени из-за аварии

27 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
В час пик заторы в областной столице составили 6 баллов.

По данным 2ГИС, на Объездной дороге Тюмени произошло ДТП. Около ТЭЦ-2 образовалась крупная пробка почти на 4 километра. Трассу перекрыли «Лада» и «Митсубиси», машины попали в ДТП. Скорость движения на этой части Объездной дороги снизилась до 5-8 км/ч.

Из-за аварии снизились пробки на Червишевском тракте и улице Федюнинского. Всего в Тюмени к 18:00 произошло 4 дорожных инцидента, о пострадавших не сообщается.

Сегодня «Наш город» сообщал, что тюменские водители не довольны большими пробками на Червишевском тракте. Они полагают, что ситуацию не исправит даже новая развязка.

Огромная пробка парализовала движение на Объездной дороге Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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