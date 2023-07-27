Огромная пробка собралась на Объездной дороге Тюмени из-за аварии

По данным 2ГИС, на Объездной дороге Тюмени произошло ДТП. Около ТЭЦ-2 образовалась крупная пробка почти на 4 километра. Трассу перекрыли «Лада» и «Митсубиси», машины попали в ДТП. Скорость движения на этой части Объездной дороги снизилась до 5-8 км/ч.