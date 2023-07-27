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Published Сегодня, 13:43

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Новая поликлиника появится в микрорайоне Мыс города Тюмени

27 июля 2023, 13:43
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заявил о строительстве новой поликлиники для жителей микрорайона Мыс. Медицинское учреждение будет размещено на земельном участке рядом с больницей водников.

Существующая поликлиника №8 уже не может обслужить достаточное количество жителей в связи с активной застройкой микрорайона, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень».

Территория для строительства поликлиники уже определена, а градостроительная документация скорректирована. Главным вопросом остается финансирование проекта. Решение о выделении средств будет на контроле у регионального департамента здравоохранения и Главного управления строительства Тюменской области при рассмотрении проекта бюджета на следующий финансовый год.

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