Новая поликлиника появится в микрорайоне Мыс города Тюмени

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Существующая поликлиника №8 уже не может обслужить достаточное количество жителей в связи с активной застройкой микрорайона, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень».
Территория для строительства поликлиники уже определена, а градостроительная документация скорректирована. Главным вопросом остается финансирование проекта. Решение о выделении средств будет на контроле у регионального департамента здравоохранения и Главного управления строительства Тюменской области при рассмотрении проекта бюджета на следующий финансовый год.