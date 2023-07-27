Новая поликлиника появится в микрорайоне Мыс города Тюмени

Территория для строительства поликлиники уже определена, а градостроительная документация скорректирована. Главным вопросом остается финансирование проекта. Решение о выделении средств будет на контроле у регионального департамента здравоохранения и Главного управления строительства Тюменской области при рассмотрении проекта бюджета на следующий финансовый год.