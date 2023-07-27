На территории межвузовского кампуса в Тюмени будет причал для яхт

Ранее «Наш город» писал, что на территории кампуса вблизи Гагаринского парка, в соответсвии с планом, должен появиться многофункциональный спортцентр, оборудованный бассейном и ледовой ареной. Также построят технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития для молодежи, конгресс-центр и современную гостиницу.