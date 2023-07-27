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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

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На территории межвузовского кампуса в Тюмени будет причал для яхт

27 июля 2023, 12:58
Фото: 1MI
Межвузовский кампус будет находиться вблизи озера Круглое.

Перспективный план развития территории опубликовали сегодня в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

Несколько корпусов кампуса представлено на рендере. На его территории разместились причал с яхтами, колесо обозрения и канатная дорога.

Ранее «Наш город» писал, что на территории кампуса вблизи Гагаринского парка, в соответсвии с планом, должен появиться многофункциональный спортцентр, оборудованный бассейном и ледовой ареной. Также построят технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития для молодежи, конгресс-центр и современную гостиницу.

Напомним, что проект концессионного соглашения будет вынесен на рассмотрение в облдуме уже завтра, 28 июля.

Фото: telegram-каналв А. Моора
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#Елена Чебоксарова#Яхты#Строительство#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Межвузовский кампус#Александр Моор
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