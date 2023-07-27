На территории межвузовского кампуса в Тюмени будет причал для яхт

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Перспективный план развития территории опубликовали сегодня в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.
Несколько корпусов кампуса представлено на рендере. На его территории разместились причал с яхтами, колесо обозрения и канатная дорога.
Ранее «Наш город» писал, что на территории кампуса вблизи Гагаринского парка, в соответсвии с планом, должен появиться многофункциональный спортцентр, оборудованный бассейном и ледовой ареной. Также построят технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития для молодежи, конгресс-центр и современную гостиницу.
Напомним, что проект концессионного соглашения будет вынесен на рассмотрение в облдуме уже завтра, 28 июля.