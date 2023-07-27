На День города «Страна Девелопмент» подарит тюменцам концерт группы Любэ

«Страна» начала свою работу в 2008 году именно в Тюмени. За 15 лет работы компания обеспечила жильем более 40 тысяч человек. Все годы застройщик помогает менять облик любимого города и делать его уютнее. В его проектах сочетаются современные цифровые решения, безопасная среда и традиционные подходы к комфортному жилью.