На День города «Страна Девелопмент» подарит тюменцам концерт группы Любэ

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Выступление любимой несколькими поколениями россиян группы — подарок тюменцам и гостям города от федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент». «Атас», «От Волги до Енисея», «Ребята с нашего двора» и еще десяток хитов, которые знают по всей стране, исполнит бессменный лидер и солист Николай Расторгуев вместе с коллективом. Живой звук, знакомые мотивы и тексты песен будоражат кровь и вызывают приятную ностальгию.
Концерты по-настоящему народных исполнителей — уже добрая традицией для «Страны Девелопмент». В прошлом году на День города компания организовала выступление легенды российского рока Вячеслава Бутусова.
Как и в прошлые годы Тюмень ждет масштабный размах праздника. Сразу несколько локаций города станут площадками для праздничных мероприятий. Для горожан подготовили различные шоу и концерты, творческие, спортивные и экстремальные выступления, фестивали и ярмарки. Завершит День города праздничный салют.
«Страна» начала свою работу в 2008 году именно в Тюмени. За 15 лет работы компания обеспечила жильем более 40 тысяч человек. Все годы застройщик помогает менять облик любимого города и делать его уютнее. В его проектах сочетаются современные цифровые решения, безопасная среда и традиционные подходы к комфортному жилью.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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