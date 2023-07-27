Михаил Мишустин ознакомился с ходом выполнения экологической программы «Норникеля»

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы», — поделился Потанин. Он рассказал, что необходимые в этих целях решения сейчас прорабатываются на Медном заводе. По словам Потанина, это непростые решения, поскольку они потребуют не только подбора технологий для улавливания диоксида серы, но и разработки технологических решений по модернизации самого предприятия.