Михаил Мишустин ознакомился с ходом выполнения экологической программы «Норникеля»

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Этот экологический проект предусматривает проведение комплексной модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода в Норильске. На первом этапе данная мера обеспечит почти двукратное сокращение выбросов диоксида серы в атмосферу (на 45%). После осуществления второго этапа — в 10 раз. Стоимость программы превышает 300 миллиардов рублей. Об этом информируют «Новые Известия».
Завершение первого этапа программы запланировано на осень текущего года: на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) будут завершены пусконаладка и все испытания. На конец года намечено начало опытно-промышленной эксплуатации нового химического комплекса. Утилизацию диоксида серы будут осуществлять с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.
В ходе своего визита на НМЗ Мишустин подчеркнул важность проекта.
«Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта „Чистый воздух“ — там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь», — указал председатель кабинета министров. Он подчеркнул, что следование всем нормативам — по замыслам и по тому, что на сегодня становится очевидным, поможет снижению загрязнения. Об этом руководитель кабмина рассказал, посещая цеха Надеждинского металлургического завода, открытые в рамках выполнения «Серной программы».
Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин заверил Мишустина, что «Серную программу» выполняют в строгом соответствии с установленным планом.
«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы», — поделился Потанин. Он рассказал, что необходимые в этих целях решения сейчас прорабатываются на Медном заводе. По словам Потанина, это непростые решения, поскольку они потребуют не только подбора технологий для улавливания диоксида серы, но и разработки технологических решений по модернизации самого предприятия.
Вторая программа, оценку выполнению которой дал Мишустин, связана с реновацией Норильска. «Норникель» принял обязательства по комплексному развитию города. Из 18 пунктов программы 16 будут профинансированы промышленным гигантом.