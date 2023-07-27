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Магазины сети «Монетка» в Тюмени выкупит крупный ритейлер

27 июля 2023, 07:50
Фото: 1MI
Крупнейший российский ритейлер «Лента» намерен поглотить сеть уральских магазинов «Монетка», филиалов которой в Тюмени начитывается более 120 штук.
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Тюмень

В настоящее время идут переговоры по приобретению 2 тысяч дискаунтеров «Монетка» в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах, чья рентабельность выше, чем у ряда федеральных игроков рынка. После заключения сделки, по предварительным данным, торговые точки «Монетки» продолжат работать под прежним брендом.

По словам основателя сети «Жизньмарт» Ивана Зайченко, интерес «Ленты» к тюменским «Монеткам» вызван в падающей популярности формата больших гипермаркетов и переходом покупателей в магазины формата «у дома», пишет РБК Тюмень.

По предварительным оценкам, сделка по приобретению магазинов «Монетки» обойдется ритейлеру в 60–70 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на этой неделе в гипермаркете «Лента» прорвало сливные трубы. В воде оказались все товары, выставленные на полках. В связи с ЧП гипермаркет был закрыт.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магазины#Тюмень#Тюменская область
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