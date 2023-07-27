Магазины сети «Монетка» в Тюмени выкупит крупный ритейлер

В настоящее время идут переговоры по приобретению 2 тысяч дискаунтеров «Монетка» в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах, чья рентабельность выше, чем у ряда федеральных игроков рынка. После заключения сделки, по предварительным данным, торговые точки «Монетки» продолжат работать под прежним брендом.